Во вторник нефтяные котировки оставались стабильны. В фокусе было заседание технического комитета ОПЕК+, предваряющее министерскую встречу 2 февраля. По информации Reuters, специалисты ОПЕК+ рекомендуют и дальше придерживаться плана по увеличению добычи на 400 тыс. б/с ежемесячно. При этом оценка профицита на 2022 г. в очередной раз была понижена, теперь до 1,3 млн /с после 1,4 млн б/с. в январском отчете. Прогноз по росту спроса в 2022 г. остался без изменений, на уровне 4,2 млн б/с.

Сегодня будет принято окончательное решение по квотам на добычу ОПЕК+ в марте. Рынок ждет, что разрешенный уровень добычи вырастет на 400 тыс. б/с. При этом фактическая добыча может быть меньше, поскольку ряд стран не успевают оперативно вводить в строй новые добывающие мощности. По итогам декабря отставание составляло 790 тыс. б/с.

Фьючерсы на Brent постепенно движутся в район $90 за баррель, отыгрывая техническое снижение, связанное с переходом с мартовского фьючерса на апрельский. Следующий контракт торговался с дисконтом, поэтому на графике нефти образовался небольшой гэп. Мартовский контракт, экспирация которого прошла в понедельник 31 января, закрыл торги выше $91 за баррель.

Ключевым поддерживающим фактором для цен остается дефицит поставок. В СМИ также акцентируют внимание на геополитической напряженности, но этот фактор несет скорее психологический эффект и может не оказывать существенного влияния на нефтяные цены в дальнейшем. При сохранении действующего сентимента на горизонте следующих месяцев достижение $100 за баррель выглядит вполне реальным.

Вчера поздно вечером предварительную оценку запасов нефти в США опубликовал API. По оценке института, запасы нефти и дистиллятов на прошлой неделе сократились на 1,6 и 2,5 млн барр. соответственно. А вот запасы бензина могли подскочить на 5,8 млн барр. Данные выглядят негативными, но выраженной реакции не наблюдается, поскольку рынок ждет официальныого отчета от EIA в 18:30 МСК.

С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,5% выше уровней закрытия предыдущего дня в районе $89,5 за баррель.