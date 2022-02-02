Валюты стран G10

Индекс доллара, который в минувшую пятницу достиг максимума с лета 2020 года, дешевеет третий день подряд.

Миролюбивые заявления представителей ФРС обнадежили инвесторов на рынках акций и оказали дополнительное давление на доллар. В частности, главы ФРБ Сан-Франциско и Канзаса Мэри Дейли и Эстер Джордж отметили, что ужесточение денежно-кредитной политики не должно навредить экономике. Вероятно, представители регулятора пытаются таким образом смягчить негативный эффект от результатов последнего заседания ФРС (среда, 26 января) и последующей пресс-конференции Джерома Пауэлла, после которых рынок быстро заложил в цены перспективы еще одного, пятого повышения ставок в этом году.

На фоне весьма агрессивных ожиданий повышения ставок ФРС в 2022 году инвесторы накануне опасались слабости показателя ISM, что могло бы указать на то, что высокие темпы повышения ставок угрожают экономической экспансии. Однако производственный ISM в январе составил 57,6 пункта. Это меньше, чем 58,7 п. в декабре, но на 0,1 п. превысило консенсус-ожидания. Значение выше 50 пунктов сигнализирует о расширении деловой активности. При этом ценовой компонент индекса подскочил до 76,1 п. (прогноз 67 пунктов, в декабре 68,2 п.), компонент новых заказов снизился до 57,9 п. (прогноз 58 п., в декабре 61 п.), а компонент занятости составил 54,5 п. (прогноз 53 п., в декабре 53,9 п.)

На январь пришелся разгар распространения омикрон-штамма, но в целом деловая активность в производственной сфере смотрится весьма неплохо, поэтому доллар восстановил часть потерь после публикации отчета. Это поддержало аппетит к риску, также негативно сказавшись на спросе на доллар в статусе защитного актива.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

13 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам вторника и 10 валют ЕМ дорожали к доллару на утренних торгах в Европе в среду.

• Лидеры роста с начала года: чилийское песо (+6,1%), бразильский реал (+5,8%), южноафриканский ранд (+4,6%).

• Лидеры снижения с начала года: российский рубль (-2,3%), аргентинское песо (-2,3%), южнокорейская вона (-1,4%).

Перуанский соль покинул ТОП-3 лидеров роста с начала года, поскольку стал аутсайдером вторника среди валют ЕМ, подешевев к доллару на 1%. Премьер-министр Перу Мирта Васкес в понедельник подала в отставку из-за разногласий с президентом Педро Кастильо по поводу спора между министром внутренних дел и главой национальной полиции.

Чилийское песо остается лидером с начала года, но во вторник валюта подешевела, поскольку показатель экономической активности (аналог ВВП) в январе впервые с апреля упал в базисе месяц к месяцу. Также курс песо негативно отреагировал на голосование членов экологического комитета (13 за и 6 против), которое открывает путь к реализации сценария, позволяющего в итоге национализировать некоторые медные и литиевые рудники. Потребуется пройти еще долгий путь, чтобы вывести вопрос на референдум предположительно в конце года. Однако первый шаг вносит беспокойства в умы инвесторов. В Чили самые большие запасы меди и лития, которые играют решающую роль в глобальной экономике, которая пытается сократить зависимость от ископаемого топлива. Поэтому ситуация вокруг возможной национализации рудников приковывает международное внимание.

Лира подешевела к доллару: инвесторам не понравились подробности правительственного плана депозитов в лирах с привязкой к иностранной валюте. Привязка возможна на 6 месяцев, при этом ЦБ Турции уполномочен определить максимально возможную процентную ставку. Поскольку инфляция в стране составляет 40–50%, указанные два условия формируют риск того, что реальная доходность продукта (депозиты в лирах), которые Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал еще 20 декабря, будет оставаться отрицательной.

Рубль во вторник был в тройке лидеров роста к доллару среди валют Emerging Markets, а в полдень в среду, 2 февраля, был лидером среди представителей ЕМ. Курс USDRUB после достижения 26 января максимума с ноября 2020 года на уровне 80,40, снижается 5-й день подряд. Сегодня котировки пытаются уверенно закрепиться ниже уровня 77,00 и продвинуться в диапазон 76,50–76,00. Нефть застряла в диапазоне $88–90/барр., ожидая решения ОПЕК+ об объеме поставок в марте.

Несмотря на по-прежнему активные попытки выставить Россию в глазах мирового сообщества агрессором, который готов с минуты на минуту напасть на Украину, РФ упорно намекает на диалог и мирное разрешение напряженности, возникшей вокруг «украинского вопроса». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что никакой деэскалации конфликта к настоящему моменту не случилось, сохраняется явная угроза для Украины со стороны России. Однако если вспомнить ноябрь, то тогда мировое сообщество накачивалось информацией о том, что Россия нападет на Украину в январе, ну или в феврале. Январь закончился, а «воз и ныне там».

В итоге рынок, похоже, меняет риск крайне жестких санкций, которые могли бы подбросить курс выше 80 за доллар, на риск менее грозных рестрикций к РФ. При текущих ценах на нефть, которые упорно держатся выше $88/барр., курс тяготеет к 75,00, однако будет испытывать трудности с тем, чтобы закрепиться ниже указанного уровня, если геополитический фон не улучшится.