Российский рынок акций вчера выглядел откровенно слабо на позитивном внешнем фоне, обороты торгов вновь были незначительными. Растущая Америка и нефть лишь удерживали нас от серьезных распродаж.

Сегодня этой поддержки мы лишились: с утра фьючерс на S&P500 теряет около процента, на треть процента подешевела нефть. Так что у спекулянтов есть отличный повод для начала фиксации прибыли, заработанной на прошлой неделе.

Каких-либо важных причин для снижения Америки нет, просто и там назрела техническая коррекция после 5 сессий роста. Надеяться же на формирование устойчивого восходящего тренда по американскому рынку акций в условиях ожидания начала цикла повышения ставки нет смысла. В самом лучшем случае Америка заляжет на какое-то время в боковик, в худшем – может произойти обвал процентов на 15% на фиксации прибыли последних полутора лет и срабатывании стопов.

На утренних торгах российские акции в среднем теряют более 0,5%, а днем ситуация может значительно ухудшится за счет сокращения лонгов крупными участниками торгов. В таких условиях Индекс Мосбиржи имеет все шансы уйти под отметку 3500 пунктов, что лишь заставит многих инвесторов активнее фиксировать прибыль, а спекулянтов открывать шорты.

Особые опасения вызывает Сбербанк, последние дни торгующийся намного хуже рынка. Вчера бумага закрылась в районе технической поддержки 262 руб, а сегодня легко ее проскочила. Теперь цель снижения смещается в район 230-235 руб.

Стоит также отметить снижение фундаментальной привлекательности бумаги: в этом году темпы роста балансовых показателей банковской системы существенно упадут из-за уменьшения кредитования из-за высоких ставок. Можно ожидать роста просроченной задолженности. Прибыль как минимум первого квартала уменьшит падение курсовой стоимости ОФЗ.

Наконец, Сбер традиционно первым реагирует на ухудшение внешнего фона и усиление политических и санкционных рисков. С последними двумя факторами пока нет никакого улучшения.

ОПЕК+ вчера ожидаемо принял решение повысить добычу в марте на плановые 400 тыс баррелей в сутки, из которых на Россию придется порядка 100 тыс. Бенефициаром роста добычи является «Роснефть», но и она не устоит при дальнейшем снижении цены на нефть и американских фьючерсов и тем более появления каких-либо новых заявлений по российско-украинской тематике.

Запасы нефти вчера вышли позитивными: показатель снизился на 1 млн баррелей при ожиданиях их увеличения на 1,5%. Это и решение ОПЕК+ привело к кратковременному задергу нефтяных котировок выше 90 долларов за баррель, но вновь нефть закрепиться там не смогла.

С большой вероятностью можно ждать небольшой коррекции в нефти как по факту прошедшего заседания ОПЕК+, так и в результате неоднократных неудачных попыток пробить отметку 90 долларов. В таком случае картина по российскому рынку акций еще ухудшится.

Рубль с утра пытается продолжить рост, но уже вчера после обеда стала проявляться слабость «быков». Краткосрочно «россиянин» технически перекуплен, и нарастает желание зафиксировать спекулятивную прибыль, ведь только с начала текущей недели рубль вырос к доллару на 2,6%.



