Российский рынок акций ожидаемо приостановил фазу роста и вот уже две сессии консолидируется в боковом формате. Это сказывается и на торговой активности участников. Обороты в среду опустились до 134,3 млрд руб. — минимальное значение за три недели.

Долларовый РТС выглядел сильнее индекса МосБиржи за счет фактора укрепления рубля. Более того, он продолжил показывать опережающую динамику относительно в целом всех остальных рынков развивающихся стран (MSCI EM).

Взгляд на ближайшие перспективы нашего рынка акций остается нейтральным. По индексу МосБиржи актуальна зона технического сопротивления около 3580–3595 п. В случае преодоления этих рубежей далее цели сместятся ближе к 3680–3720 п. Сегодня такой сценарий реализовать будет сложно. Наоборот, с утра внешний фон располагает к умеренному снижению.

Среди отдельных секторов по-прежнему большую устойчивость к внешнему негативу могут показывать акции нефтегазового сектора, выигрывающие от благоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых площадках. Кроме того, нефтяники продолжат наращивать добычу в рамках сделки ОПЕК+. Так, в марте объемы производства могут быть увеличены еще на 100 тыс. б/с.

Новости, касающиеся геополитических событий, постепенно теряют значимость в плане влияния на биржевые котировки, так как общая ситуация практически не меняется. Однако это временная ситуация. Любые существенные признаки сближения позиций России и западных стран или же эскалации могут вызывать сильные колебания.

Заседание ОПЕК+ прошло без сюрпризов. Страны картеля согласовали увеличение максимального уровня добычи в марте еще на 400 тыс. б/с. Иной исход большинством экспертов и не ожидался, учитывая рекордные с 2014 г. ценовые уровни по Brent.

Вчера же была опубликована недельная статистика от Управления энергетической информации Минэнерго США. Запасы сырой нефти в стране снизились на 1 млн барр. при прогнозе увеличения на 1,5 млн. Запасы бензина выросли на 2,1 млн барр. (прогноз: +1,65 млн). При этом добыча в стране вновь упала: с 11,6 до 11,5 млн б/с.

Мы видим, что производство в США вообще перестало расти. Идет постепенное увеличение числа активных буровых установок, однако этого совершенно не хватает даже для поддержания текущих значений. Обращаю внимание, что месяц за месяцем снижается и число пробуренных, но незавершенных скважин (DUC), а их число конечно. В декабре их количество составляло 4,61 тыс. против 7,67 тыс. в августе 2020 г. То есть без задействования DUC добыча в США падала бы еще сильнее.

В таких условиях сохранение высоких цен на нефть выглядит понятным. Более того, в первую очередь описанная выше ситуация должна сказываться на американском сорте WTI. Мы видим, что спред Brent–WTI сократился до $1,3 против $3 в конце прошлого года.

Российский рубль укрепляется пятую сессию подряд. Причем темпы восстановления очень стремительные. В последние недели мы привыкли, что курс USD/RUB обычно ходил в противофазе к индексу акций, однако сейчас ситуация поменялась. Рост рынка остановился, но рубль продолжает укрепляться. В среду доллар опустился к 76.

В чем причина? Вчера уже отмечал, что, на мой взгляд, доминирующим фактором столь стремительного укрепления рубля выступает недавний отказ ЦБ от операций по покупке валюты. Из-за этого спрос упал на 10% от совокупного оборота торгов в долларе и евро.

Зона потенциального торможения по USD/RUB может быть около 74,5–75. Торможение фазы снижения может быть обеспечено двумя факторами: реализация сценария обострения геополитической ситуации или же возврат Банка России к операциям. На этой неделе Минфин РФ как раз должен объявить, какие объемы ежедневных покупок должны были бы быть после 4 февраля. По мере укрепления рубля и снижения волатильности на валютном рынке ЦБ уже в ближайшее время может объявить о возврате к покупкам в рамках бюджетного правила.

Инфляция в России с 22 по 28 января замедлилась до 0,19% с 0,22% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. При этом в годовом выражении показатель к 28 января превысил 8,8%, обновив шестилетний максимум. С начала года потребительские цены выросли на 1,07%.

Вчера же ЦБ РФ опубликовал специальный отчет, в котором отметил, что инфляционные ожидания населения (на 12 мес. вперед) в январе составили 13,7%, оставшись вблизи многолетних максимумов. В это же время оценки сберегательных настроений остаются вблизи минимальных значений с 2015 г., несмотря на прошедший рост рублевых ставок.

Инфляционные ожидания являются одним из индикаторов, на который Центробанк опирается при определении денежно-кредитной политики. Сохранение показателя около максимальных значений приведет к дальнейшему ужесточению. В частности, сложившаяся картина располагает к безусловному повышению ключевой ставки на следующем заседании ЦБ РФ 21 февраля. По оценкам регулятора, баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных.

В последние кварталы ЦБ РФ ни разу не был замечен в избыточной или неожиданной мягкости относительно рыночного консенсуса, так что в феврале может произойти повышение ставки сразу на 75 или 100 б.п. (до 9,25–9,50%).

Такое решение было бы негативом для рынка акций и облигаций, однако за счет геополитического фактора в последнее время в цены уже был заложен значительный дисконт. Например, ОФЗ с погашением через 1 год сейчас как раз торгуются с доходностью к погашению около 9,55%, то есть с премией к ключевой ставке в 105 б.п. Поэтому реакция может быть нейтральной.

На рынке акций США вчера продолжился умеренный подъем, однако скорость восходящего движения существенно замедлилась. Индекс S&P 500 добрался до обозначенных ранее ориентиров около 4580–4590 п.

На мой взгляд, после отскока с минимумов на 8,5% теперь можно задуматься о хеджировании или фиксации длинных позиций. Особенно это касается технологического сектора. Сегодня с утра фьючерсы на американские активно снижаются. В связи с этим может завершиться уверенный отскок и российского IT-сектора, который крайне чувствителен к динамике Nasdaq Composite.



