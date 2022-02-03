Рынок нефти второй день подряд оставался стабильным, несмотря на насыщенный событиями день.

Заседание ОПЕК+, традиционно привлекающее широкое внимание рынка, в этот раз не оказало ощутимого влияния на котировки. По информации Reuters, встреча прошла в рекордно короткие сроки. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что на обсуждение ушло всего 16 минут. Страны ожидаемо увеличили квоты на март еще на 400 тыс. б/с, в соответствии с графиком, утвержденным в августе 2021 г.

Проблема в том, что фактическая добыча существенно отстает от целевых уровней. В конце прошлого года отставание составляло порядка 800 тыс. б/с, а на текущий момент оно могло приблизиться к 1 млн б/с/

Восстановить добычу оказывается сложнее, чем сократить ее, о чем говорили еще в середине 2020 г. Законсервированные скважины бывает сложно ввести в строй, особенно, в сложных климатических и геологических условиях. Новых проектов тоже недостаточно, поскольку предыдущая пятилетка характеризовалась очень низким объемом инвестиций в добычу, в том числе из-за набиравшей силу экологической повестки в странах ОЭСР.

В таких условиях у стран ОПЕК+ не было другого варианта, кроме как придерживаться прежнего графика. Увеличивать квоты более чем на 400 тыс. б/с., чтобы сдержать рост цен на нефть, не имеет смысла, поскольку кроме Саудовской Аравии и еще нескольких производителей никто не сможет поддерживать такой темп роста добычи.

Также вчера была опубликована статистика от EIA по нефтяному рынку США. Динамика запасов была позитивной для котировок: запасы нефти и дистиллятов снизились, запасы бензина немного подросли. Добыча сократилась вторую неделю подряд и составила 11,5 млн б/с против 11,8 млн б/с в начале года. Совокупные поставки нефтепродуктов на прошлой неделе снизились на 1 млн б/с до 21,4 млн б/с, но средний показатель за 4 недели обновил максимум за последний год, указывая на стабильно сильный спрос.

Фьючерсы на Brent провели сессию в прежнем диапазоне $89–90 за баррель, незначительно прибавив к закрытию торгов. Сентимент остается «бычьим», хотя после внушительного январского ралли напрашивается коррекция. Bank of America в своей записке инвесторам вчера выразил схожее мнение, указав на повышенную уязвимость рынка к кратковременным откатам. На более длинной дистанции отметка $100 выглядит вполне достижимой, если настроения на рынке не переменятся.

С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,4% ниже уровней закрытия предыдущего дня в районе $89,1 за баррель.