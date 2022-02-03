НЛМК отчиталась существенно лучше консенсус-прогноза, что, впрочем, не удивительно. Мы предполагали, что вследствие хорошей конъюнктуры рынка стали в начале 4 кв. основные финансовые показали превзойдут консенсус.

Однако, цены все же были довольно волатильные, в том числе, на фоне ситуации в строительном секторе Китая, это негативно повлияло на показатель EBITDA, он сократился на 23% кв./кв. Поддержку оказали высокие продажи на домашних рынках, спрос в 4 кв. вырос на 16%.

Пик показателей EBITDA и свободного денежного потока, возможно, позади.

Долговая нагрузка осталась на низком уровне, 0,4х EBITDA. Чистый долг менее $3 млрд. Вопрос с ростом стоимости заимствований не стоит остро. Два года назад стоимость долга была на 0,7 п.п. выше, и возможно, в этом году она снова вернется на уровень 3%. Но компания, на наш взгляд, сохранит уровень рентабельности EBITDA выше 35% в этом году.

Реакция игроков на отчетность и дивиденды относительно спокойная. На фоне снижения рынка акции НЛМК торгуются хорошо, они даже выходили в плюс. Техническая картина, правда, указывает на повышенную вероятность разворота и новой волны коррекции, внешний фон будет этому способствовать. Поддержку окажут дивиденды. Можно рассчитывать, что за год компания начислит более 40 рублей на акцию, что соответствует доходности 18% к текущим котировкам. Поэтому, даже в случае коррекции рыка, акции НЛМК, на наш взгляд, будут лучше рынка.