В среду все ключевые фондовые индексы США (S&P 500, Dow Jones и Nasdaq) продолжили свой рост (+0,9%, +0,6% и +0,5%, соответственно). Согласно еженедельному обзору управления энергетической информации Минэнерго США, коммерческие запасы нефти за предыдущую неделю снизились на 1 млн (0,3%) баррелей до 415 млн баррелей. Сегодня в США опубликуют данные по числу обращений за пособием по безработице, а также еженедельные данные об изменении запасов природного газа в США.

Новости компаний

В СМИ после существенного падения акций стали появляться слухи о возможном поглощении компании Peloton. В качестве потенциальных покупателей выделяют Apple, Nike и Amazon.

Из трех кандидатов Apple выглядит более подходящим, так как сам развивает направление спортивных устройств (Apple Watch) и приложений (Apple Fitness+). В случае приобретения, Apple мог бы получить уже готовый продукт, но более интересны для Apple в данном случае – это штат тренеров, большая библиотека тренировок и сообщество, которое собралось в рамках интереса к Peloton. Приобретение Peloton могло бы способствовать большему вовлечению текущих подписчиков Apple Fitness+ и привлечению новых.

Против Nike говорит факт, что компания не была активным покупателем на рынке M&A ранее, хотя с учетом позиции компании Nike в фитнес-индустрии компания вполне могла бы извлечь синергию от сделки. Крупнейшим приобретением Nike была покупка компании Umbro в 2007 г. за $619 млн.

Определение ориентира по цене выкупа затруднительно. Сделок в фитнес-секторе было немного. Отметим сделку по покупке компанией Alphabet компании Fitbit. Сделка прошла по мультипликатору 1x EV/S. Однако этот мультипликатор не подходит для оценки Peloton, так как компании имеют разные темпы роста и рентабельность. Ранее в нашу оценку мы не закладывали вероятность поглощения компании и пока для консерватизма также не будем. Как итог, наша рекомендация (BUY) и целевая цена ($53) остается без изменения.

Опубликована отчетность PayPal за 4к21. Снижение прогнозов менеджмента на 2022г. привело к падению котировок компании более чем на 17% на пост-маркете во вторник. Показатели PayPal за 4к21 можно назвать «смешанными». Если финансовые результаты были близки к консенсус-прогнозам (выручка выросла на 13%, до $6,9 млрд, прибыль на акцию составила $1,11), то операционные данные не дотянули до ожиданий аналитиков. Количество новых клиентов увеличилось на 2% к/к, что значительно меньше прогноза в +5% (в абсолютных цифрах рост составил 9,8 млн против ожидаемых 15 млн). Увеличение объема расчетов — TPV, составило 23% г/г в 4к, что почти соответствует консенсусу.

Мы оцениваем результаты PayPal за 2021 г. негативно. Количество клиентов растет значительно медленнее прогнозов, что создает риски для дальнейшего роста TPV (объема транзакций). Рост среднего чека и удельного количества транзакций на клиента не помогут стимулировать объем расчетов в будущем, так как не смогут расти темпами выше текущих значений (в 2021г. инфляция способствовала росту среднего чека, а количество транзакций на клиента выросло из-за стремительного ухода торговли в online в пандемию).

В итоге, прогнозы менеджмента на 1к22 и 2022г. отстают от консенсуса. Guidance 1к22 по выручке ниже прогнозов на 6%, по EPS – на четверть. Менеджмент также отозвал долгосрочный прогноз по росту клиентской базы до 750 млн пользователей к 2025г.

В 2022г. менеджмент компании ожидает рост TPV на 19-22% (на уровне консенсуса), выручка вырастет на 15-17% (против ожидаемых ранее 18%). Скорректированная EPS составит $4,6-4,75 (-9-12% к текущему консенсус-прогнозу). Мы меняем рекомендацию BUY по акциям PayPal на пересмотр.