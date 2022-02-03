Валюты стран G10

Доллар укреплялся против всех конкурентов из Большой десятки утром в четверг, 3 февраля. Отчасти спрос на доллар формировался негативным отношением к риску, так как акции в Азии преимущественно снизились, а фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы торговались в красной зоне. Отчасти участники рынка сокращали короткие позиции по доллару в преддверии публикации решений по ставкам ЕЦБ и Банка Англии. Доллар с начала недели подешевел против всех валют G10, но наиболее значительно против шведской кроны, австралийского доллара и норвежской кроны. Именно эти валюты вместе с британским фунтом и швейцарским франком более значительно теряли в цене к доллару утром в четверг.

Банк Англии, как ожидается, по итогам заседания Комитета по монетарной политике повысит ставку на 25 б.п. до 0,5% годовых. Если так и случится, а об этом мы узнаем в 15:00 мск, то это будет первое с 2004 года последовательное ужесточение, поскольку на предыдущем заседании в декабре ставка была повышена с 0,1% до 0,25%. Инфляция в Великобритании находится на 30-летнем максимуме. Также хотелось бы отметить, что повышение ставки до 0,5% запускает пассивное сокращение баланса ЦБ, поскольку означает, что 28 млрд фунтов стерлингов, вырученные от выкупа облигаций в марте 2022 года, не будут реинвестированы.

Денежный рынок (котировки OIS) в настоящий момент на 100% подразумевает 4 повышения ставки в текущем году и с вероятностью 86% подразумевает пятое повышение. Это весьма агрессивные ожидания, которые поддерживали фунт последние 4 дня. Однако британская валюта может оказаться под давлением, если услышит от ЦБ намеки на то, что рыночные ожидания ставки к концу года на уровне 1,5% являются слишком оптимистичными. Инфляция в Великобритании составляет 5,4%. При этом Управление по рынкам газа и электроэнергии пересматривает верхний предел цен в счетах за коммунальные услуги дважды в год. Следующий пересмотр должен произойти за час до объявления решения по ставкам и вступит в силу в начале апреля. Эксперты предполагают, что верхний предел цен вырастет примерно на 50% и в результате годовая стоимость энергии для среднестатистической британской семьи вырастет до около 1900 фунтов стерлингов. По этой причине экономисты ожидают, что Банк Англии заметно пересмотрит свой инфляционный прогноз, составленный в ноябре. Однако у Банка Англии нет прямого влияния на регулирование цен на энергию. Если инфляция обусловлена энергоносителями, то поможет ли повышение ставки стабилизировать ценовое давление? При этом на апрель запланировано повышение налогов для бизнеса. Соответственно, формируются условия для замедления экономической экспансии в Великобритании и есть риск, что эти беспокойства будут отражены в позиции ЦБ. В этом случае фунт может ослабнуть к доллару.

ЕЦБ опубликует итоги заседания Совета директоров в 15:45 мск. И если от Банка Англии и ФРС рынки в этом году ожидают около пяти повышений ставки, то глава Центробанка Европы Кристин Лагард до сих пор настаивала на том, что повышение ставок в текущем году выглядит маловероятным событием. Опубликованные накануне цифры показали, что в еврозоне потребительские цены выросли на рекордные за всю историю подсчетов 5,1% в годовом выражении, согласно предварительным данным статистического агентства Eurostat. Однако базовая потребительская инфляция, рассчитываемая без учета энергоносителей, продуктов питания, составила в январе 2,3% г/г против 2,6% г/г в декабре. Здесь замедление темпов. Рынок, кажется, чрезмерно оптимистичен в своих ожиданиях относительно масштабов повышения ставок в еврозоне. Глава ФРС Джером Пауэлл, когда сказал в декабре, что пришло время отказаться от слова «временный», описывая характер инфляции, имел на это основания, так как структура инфляции в США изменилась. У Кристин Лагард таких оснований нет. Проблема узких мест в цепочках поставок становится все менее острой. Статистический эффект временного снижения налога с продаж в Германии также нивелируется, помогая снизить инфляционное давление в стране. Мы полагаем, что Кристин Лагард не оправдает ожидания тех участников рынка, которые сегодня ждут усиление ястребиных ноток в ее комментариях. Евро может оказаться под давлением.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

11 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам среды и только 2 валюты ЕМ (тайский бат и малайзийский ринггит) дорожали к доллару на утренних торгах в Европе в четверг.

• Лидеры роста с начала года: бразильский реал (+5,9%), чилийское песо (+5,1%), перуанский соль (+3,8%).

• Лидеры снижения с начала года: российский рубль (-2,7%), аргентинское песо (-2,4%), турецкая лира (-2,1%).

Перуанский соль вернулся в ТОП-3 лидеров роста с начала года: валюта и долговой рынок позитивно отреагировали на решение президента Перу Педро Кастильо назначить на пост министра финансов Оскара Грэма — экономиста, который более 20 лет проработал в центральном банке.

Центробанк Бразилии повысил ставку Selic до 10,75% в целях борьбы с инфляцией; с марта стоимость заимствований была увеличена в общей сложности на 875 б.п. Три раза подряд ЦБ повышал ставку на 150 б.п. Впервые почти за 5 лет ставка выше 10%. Согласно заявлению центробанка, в дальнейшем темпы корректировки ставки уменьшатся. Регулятор шлет сигнал о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики близок к завершению.

Годовая инфляция в Турции подскочила до 48,69% — выше прогноза — в январе, достигнув пика почти двух десятилетий. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 11,1%, сообщил Институт статистики Турции. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали месячную инфляцию на уровне 9,8% и годовую в 46,7%.

Российский рубль в среду был лидером роста в сегменте Emerging Markets, а утром в четверг был в аутсайдерах вместе с турецкой лирой. Ожидания повышения ключевой ставки 12 февраля сразу на 100 б.п. оказывали рублю поддержку в предыдущие дни, однако этот фактор учетом рынком и заложен в котировки. Дальнейшее укрепление российской валюты под вопросом на фоне геополитики. USDRUB в среду опускался до 75,69, но закрепиться ниже 76 за доллар не удалось. Нефть Brent застопорилась в диапазоне $90–88/барр., при этом доллар укрепляется по всему спектру рынка. Слабость рубля после пяти подряд дней роста утром в четверг смотрелась органично в контексте глобальной картины рынка. Несмотря на геополитический фон и слухи в СМИ о том, что Украина применяет в Донбассе оружие, полученное от НАТО, считаем, что оснований для возвращения к январским максимумам USDRUB пока нет.