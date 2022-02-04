На российском рынке акций началась волна снижения вслед за разворотом вниз большинства западных площадок. Индекс МосБиржи снова откатился ниже 3500 п. Однако сразу стоит отметить, что текущее падение не сопровождается столь же высокими объемами торгов, как это было в январе.

Наоборот, торговая активность в акциях остается относительно невысокой. Сейчас нет активного бегства участников. Российский рынок лишь просто следует за внешним фоном.

Хуже остальных вчера ожидаемо выглядели акции IT-сектора на фоне аналогичных распродаж по индексу Nasdaq Composite, который потерял 3,7%. Досталось всем ключевым компаниям отрасли: Ozon (-8,7%), Cian (-5,6%), HeadHunter (-5,3%), VK (-4,9%), Яндекс (-4,9%). В последнее время они ходят единым фронтом. Уже сегодня вероятен разворот в акциях отрасли, так как с утра отмечается солидный отскок в бигтехах в США.

Крайне слабо выглядит банковский сектор, что не вызывает удивления. В ближайшей перспективе Сбербанк, ВТБ и TCS продолжат торговаться с высокой бетой к индексу. Так что если сегодня с утра мы видим, что внешний фон улучшается, то можно предполагать, что ключевые банковские фишки будут лучше рынка.

Цены на нефть Brent в четверг выросли на 1,8% и сейчас находятся около максимальных с 2014 г. уровнях — $91. Многие информагентства и аналитики связывают подъем на этой неделе с растущими опасениями по поводу затянувшихся холодов в США, которые могут повлиять на добычу в Техасе. К тому же объемы производства в стране в последние недели и так перестали восстанавливаться. На этом фоне спред между североморской Brent и американской WTI сократился до минимального уровня с мая 2020 г.

Поддерживает котировки нефтяных фьючерсов и тот факт, что у стран ОПЕК+ пока не получается выйти на те объемы производства, которые они устанавливают в качестве лимита в рамках коллективной сделки.

Таким образом, общая ситуация на рынке нефти остается крайне благоприятной для российских акций. В частности, сохраняется потенциал для положительной переоценки практически у всех представителей сектора. Положительный взгляд выделяем по Лукойлу, Роснефти, Татнефти.

По Индексу МосБиржи в качестве зоны сопротивления по-прежнему выступает район 3580–3595 п. Без какого-то геополитического потепления сложно рассчитывать на его уверенное преодоление в ближайшие сессии. Что касается ключевых поддержек, то они расположены лишь в широком диапазоне 3380–3415 п.

Минфин, ЦБ и курс рубля. Минфин вчера объявил плановые объемы покупки валюты. C 7 февраля по 4 марта он должен совершить операции в рамках бюджетного правила на 634,7 млрд руб. (+8,3% м/м). В пересчете на рабочий день получается 33,4 млрд руб., против 36,6 запланированных на январь. Сумма очень значительная и должна была бы оказывать давление на курс рубля, однако мы помним, что с 24 января ЦБ РФ престал покупать валюту в интересах Минфина из-за роста волатильности. С тех пор курс USD/RUB снизился с 79–80 к 76–76,5.

Таким образом, несмотря на рекордный месячный план по покупке валюты, фактического давления на рубль в феврале может не быть до возобновления операций со стороны Банка России РФ. Но чем дольше продолжается эта пауза, тем больше валюты в будущем придется докупать сверх нормы, усиливая тем самым давление на курс.

Пока продолжается пауза в покупках, курс USD/RUB может преимущественно снижаться из-за огромных объемов валютного предложения со стороны экспортеров. Но после возврата ЦБ на рынок наблюдаемая сейчас фаза укрепления рубля с высокой вероятностью приостановится, особенно если не будет наблюдаться признаков деэскалации геополитической напряженности.

На рынке акций США вчера прошла большая распродажа, затронувшая в первую очередь сектор высоких технологий. В центре внимания история с падением на четверть капитализации Meta Platforms на фоне появления признаков стагнации бизнеса.

Индекс S&P 500 ожидаемо развернулся от области сопротивления 4580–4590 п. Сегодня он попробует отыграть часть потерь, однако уже на следующей неделе высоки шансы на повторный спуск к 200-дневной скользящей средней, которая к текущему моменту сместилась на уровень 4440 п