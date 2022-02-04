Вчера российский рынок акций завершил основные торги снижением Индекса Мосбиржи на 2%. При этом стоит отметить отсутствие панического бегства из российских бумаг, что подтверждается небольшими оборотами торгов. Просто мы пошли вслед за падающей Америкой, где состоялась вполне логичная коррекция после 5 сессий уверенного роста и закрытия Индекса S&P500 в среду «крестиком».

Сегодня с утра ситуация резко улучшилась: более процента растут американские фьючерсы, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы, дороже 91 доллара за баррель стоит нефть.

Вполне логично, что сегодня спекулянты на утренних торгах быстро прикрыли шорты и начали осторожные покупки, которые могут быть продолжены вплоть до вечера. Наиболее сильный подъем пока демонстрируют Сбербанк и «Лукойл», больше других пострадавшие вчера.

Не исключено, что в список лидеров выбьется и «Роснефть», которая больше других российских нефтяных компаний выиграет от роста уровня добычи России в рамках квот ОПЕК+.

Еще одна перспективная на сегодня бумага – «Норникель», который последние дни падал при возобновлении роста никеля. Сегодня этот металл вновь дорожает на 2,5%, в полупроцентном плюсе палладий и платина. Так что бумага может ускорить отскок, начавшийся вчера вечером при приближении котировок к отметке 21 тыс руб.

Однако увлекаться покупками очень опасно, велика вероятность того, что российский рынок акций начал формировать вторую волну снижения. Кроме того, сегодня пятница, а политическая ситуация не способствует активному переносу лонгов, тем более с «плечами», через выходные.

Нет уверенности и в продолжении роста нефти. Пока нефтяные трейдеры в качестве причин активизации покупок нашли такой повод, как холода в Америке, неспособность стран ОПЕК+ полностью выбрать установленный объем квот на добычу и низкий уровень добычи в Штатах. Но это драйверы временные и не очень надежные. При уходе нефти выше 95 долларов за баррель резко возрастет желание не только зафиксировать прибыль, но и открыть шорты по ней.

С утра продолжает попытки укрепиться рубль. Вчера Минфин объявил об объемах покупки валюты в рамках бюджетного правила. Согласно планам, показатель в период с 7 февраля по 4 марта должен увеличиться на 8,4% до нового рекорда 634,7 млрд рублей.

Это среднесрочно сильно негативный сигнал для рубля. Пока Банк России временно приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила, но эти недокупленные объемы когда-то придется выбирать. Поэтому, как только ЦБ вновь выйдет на рынок, рубль в паре с долларом очень быстро может отправиться опять ближе к отметке 80. Изменить картину может снижение политической напряженности, но пока на это закладываться не стоит.



