МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Курс рубля к основным резервным валютам в течение завершающейся рабочей недели продемонстрировал уверенное укрепление, компенсировавшее более 2/3 январского обвала. При этом доллар и евро обновили минимумы: с 17 января — на отметке 75,65 рубля и с 13 января — 85,7 рубля, соответственно. Максимально доллар взмывал в январе до 80,4 рубля с 74,7 рубля на закрытие прошлого года, евро — до 90,7 рубля с 84,5 рубля, соответственно.

Впрочем, евро на форексе подскочил за неделю почти на 3,5 цента – до 1,1483 доллара – максимума с 14 января, и это обусловило его другую суммарную динамику к рублю, чем у доллара.

Основным курсообразующим фактором для рубля стала пауза в жесткой риторике после прихода письменных ответов США и НАТО на вопросы России по гарантиям безопасности. Это дало игрокам рынка вернуться к фундаментальным факторам. Они, в свою очередь были сверхпозитивными.

Так, рынок нефти обновил очередной максимум с октября 2014 года – уже около 93,7 доллара за баррель сорта Brent. Падение запасов топлива в США, сдержанные темпы восстановления добычи нефти странами ОПЕК+ и сохранение геополитической премии в нефтяных котировках стали главными факторами такой тенденции.

В итоге доллар за неделю упал на 2 рубля до уровня 75,8 рубля, евро подрос на 25 копеек до 86,9 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом равнялась 7,05 тысячи против 6,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ЛОВИЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

В начале торговой недели рубль рос против доллара, но был более сдержан относительно евро, отыгрывая курсовую динамику форекса. Нефть, вышедшая на психологически значимый уровень 90 долларов за баррель сорта Brent, оказывала поддержку рублю. Она, в свою очередь, опиралась на данные о том, что запасы нефти в США за неделю упали на 1 миллион баррелей, до 415,1 миллиона баррелей. При этом спрос на нефть в США остается повышенным из-за волны морозов, накрывшей Техас.

Ценовой индекс российских гособлигаций Мосбиржи также рос несколько сессий подряд, что сигнализировало о коррекционном спросе на рублевые активы. Минфин даже решил возобновить аукционы по размещению ОФЗ после двух недель паузы из-за волатильности на финансовых рынках, вызванной геополитическим негативом.

Размещение оказалось удачным: ведомство на безлимитном аукционе разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 74,734 миллиарда рублей при спросе в 102,924 миллиарда.

При этом сформировавшийся коррекционный тренд оказался достаточно устойчивым к геополитическим опасениям. На пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров президент России Владимир Путин заявил, что Россия внимательно анализирует ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, но уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными. Кроме того, Путин, отвечая на вопрос про членство Украины в НАТО, попросил представить, как напичканная оружием Украина, имея членство альянса, начинает операцию в Крыму.

Однако, резюмируя, Путин выразил надежду, что в конечном итоге решение проблемы гарантий безопасности будет найдено, но каким именно оно будет, пока говорить сложно. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, в свою очередь, что в ходе переговоров с президентом РФ не увидел у Владимира Путина "намерений делать что-то резкое" в отношении Украины.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в разнонаправленной динамике на фоне геополитических рисков. Так, давление пришло от будущего руководителя ЦБ Норвегии – ныне главы НАТО…

Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает за значительным перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию и считает его "крупнейшим со времен холодной войны". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что направление американских солдат в европейские страны вблизи границ России — это не шаги, направленные на деэскалацию.

Однако рекордно высокая почти за 7,5 лет нефть и ожидания, что Банк России уже в ближайшую пятницу может поднять ставку до 9,5% годовых давали опору российской валюте.

Определенное беспокойство для рубля пришло от Минфина в виде высокого объема покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила. В период с 7 февраля по 4 марта он составит рекордные 634,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 33,4 миллиарда рублей. В период с 14 января по 4 февраля показатель оценивался в 585,9 миллиарда рублей, по 36,6 миллиарда рублей в день. Однако ЦБ РФ с 24 января на фоне возросшей волатильности приостановил покупки валюты на внутреннем рынке.

Таким образом, у рубля есть шансы полностью компенсировать обвал января на фоне решений и комментариев ЦБ РФ. Дальнейшее будет зависеть от геополитики, Впрочем, до окончания Пекинской Олимпиады — 20 февраля – обострения в этой сфере, скорее всего, не стоит ожидать.