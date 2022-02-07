По итогам прошлой недели Индекс Мосбиржи вновь не смог удержаться выше отметки 3500 пунктов. Это умеренно-негативный технический сигнал, говорящий об отсутствии сильных желаний покупать на фоне сохраняющихся политических и санкционных рисков. При этом рекордно дорогая за последние годы нефть лишь ограждает рынок от падения. Не будь в мире политики, Индекс Мосбиржи при такой нефти сейчас торговался как минимум процентов на 30 дороже.

Вот и сегодня нефть продолжает рост, уйдя в районе 93,5 долларов за баррель. В легком плюсе американские фьючерсы. Но российские акции на утренних торгах слабо снижаются.

Сильнее других падают акции финансового сектора: Сбербанк, ВТБ и Мосбиржа. Именно они рискуют оказаться под первым ударом санкций, если последние будут введены. О том, что такие риски серьезны, говорит тот факт, что администрация президента США провела на прошлой неделе встречу с местными банкирами с целью понять, как возможные ограничительные меры в отношении России отразятся на финансовой системе США.

Если посмотреть на лидера российского рынка – Сбер, то техническая картина по бумаге негативная. «Обычка» Сбера не смогла удержать отметку 262 руб. Пробой этого уровня был ложным, и теперь велики риски снижения в район 230 руб, откуда в начале третьей декады января произошел разворот вверх. Если данный сценарий реализуется, то Сбер способен утопить вслед за собой и весь Индекс Мосбиржи.

Есть серьезные опасения и относительно стойкости американского рынка акций. В пятницу вышел очень хороший отчет по рынку труда. Но теперь позитив отыгрывается трейдерами продажами, поскольку увеличивает риски того, что в марте ФРС США повысит ставку сразу на 0,5 п.п.

Что же касается сегодняшнего дня, то пока складывается впечатление, что и американский, и российский рынки акций намерены залечь в высоковолатильный боковик. Но это утренний взгляд на рынок, настроения в последние дни могут меняться несколько раз на дню.

Рубль торгуется с легким снижением. Технически краткосрочно российская валюта выглядит перекупленной относительно доллара, но пока Банк России не возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила, сильной девальвации не будет. Наоборот, рубль будет пытаться укрепиться за счет профицита предложения валюты на рынке вследствие высоких цен на энергоносители.

Актуальным для пары доллар-рубль видится коридор 75-78. Но как только ЦБ вновь выйдет на рынок в качестве одного из главных покупателей валюты, пара отправится штурмовать верхнюю границу указанного диапазона.