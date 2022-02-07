Предыдущая торговая неделя завершалась незначительным ростом индекса МосБиржи, который был обеспечен подъемом акций тяжеловесных голубых фишек, в первую очередь Сбербанка и Лукойла. Обороты были на среднем для последних сессий уровнях (148 млрд руб.).

Рынок закрылся около 3500 п., так что общая техническая картина пока существенным образом не меняется. После отскока от январских минимумов торги перешли в боковой формат в пределах диапазона 3450–3600 п. Без какого-то геополитического потепления сложно рассчитывать на уверенное преодоление верхней границы в ближайшие сессии. Что касается по-настоящему сильных технических поддержек, то по индексу МосБиржи они расположены лишь в широком диапазоне 3380–3415 п.

Краткосрочной взгляд нейтральный. При стабильном внешнем фоне рынок должен показать умеренный подъем на фоне высоких цен на нефть, однако помимо фактора геополитики помешать этой тенденции может общая слабость на западных площадках после реализовавшегося отскока. На мой взгляд, на этой неделе риски как раз смещены в пользу слабой динамики западных рынков.

В прошлую пятницу произошел опасный инцидент, когда агентство Bloomberg по ошибке распространило ложную новость о вторжении России в Украину. Позже сообщение было оперативно удалено, и издание извинилось за эту ошибку. Повезло, что фейк вышел вне торговой сессии. Если бы подобное произошло во время торгов, то произошел бы масштабный обвал котировок акций со срабатыванием всех стоп-заявок.

Примечательно, что после этого инцидента сегодня утром я пока не заметил ни одной новости на главной странице портала Bloomberg о России. За последний месяц такого не помню.

На рынке нефти сохраняется крайне благоприятная ситуация для рублевых активов и, в частности, акций таких компаний как Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть. Стоимость барреля Brent превысила отметку $93.

Фактор роста числа буровых в США по-прежнему игнорируется. Согласно данным Baker Hughes, их число за неделю выросло с 495 до 497. Это на 198 установок больше, чем годом ранее. Но участники рынка четко видят, что текущей буровой активности едва ли хватает для поддержания сегодняшнего уровня добычи в США, не говоря о ее существенном увеличении.

Тем временем растут шансы на возврат иранской нефти, и этот риск для рынка сейчас более актуальный. Сигналы о том, что переговоры между официальными лицами США и Ирана, возможно, приближаются к завершению, могут помешать продолжению нефтяного ралли. Сейчас Иран добывает примерно на 1,3 млн б/с меньше, чем до введения эмбарго. По разным оценкам, в случае снятия санкций страна может в течение года увеличить поставки примерно на 1 млн б/с. Для неэластичного рынка нефти это значительная величина, способная оказать негативное влияние на котировки.

Центральным событием недели станет заседание Банка России в пятницу. Регулятор в сложившихся условиях неизбежно поднимет ключевую ставку. Общий рыночный консенсус на фоне высокой инфляции, инфляционных ожиданий, а также ужесточения ДКП со стороны других мировых ЦБ, сводится к увеличению ставки сразу на 100 б.п. до уровня 9,5%.

В теории такое решение негативно для акций и облигаций, однако оно во многом уже заложено в цены. ОФЗ с погашением через 12 месяцев торгуются с годовой доходностью как раз на уровне 9,5%.

Сомнений в повышении ставки у участников рынка сейчас почти нет. Весь прошлый год Банк России ни разу не проявил неожиданную мягкость, наоборот, каждый комментарий регулятора указывал на сохранение высоких проинфляционных рисков, с которыми необходимо бороться мерами ДКП.

Что касается рубля, то для него решение ЦБ РФ в целом положительно. Однако фаза укрепления последних дней в значительной степени обеспечена паузой Банка России в проведении сделок по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Без этого фактора объем предложения регулярно превышает спрос, так что курс USD/RUB в больше степени склонен к снижению. Не исключаем спуска в диапазон 74–75.

Рынок акций США показал лучшую неделю 2022 г. В пятницу вышел очень сильный релиз по данным с рынка труда. Число рабочих мест вне с/х сектора в январе выросло на 467 тыс., тогда как аналитики ожидали роста на 150 тыс. Отчет не подтвердил данные ADP по схожему показателю, обнародованные в среду, и указавшие на снижение рабочих мест на 301 тыс. Более того, рост заработной платы ускоряется, превышая ожидания, что говорит о сохранении инфляционного давления. Вместе с тем были пересмотрены в сторону повышения данные предыдущих месяцев.

В чем опасность хорошей статистики для акций? Сильный рынок труда развязывает ФРС руки в плане скорости ужесточения денежно-кредитной политики. Регулятор может начать предпринимать более агрессивные действия с целью остановить рост инфляции.

Так, в пятницу резко выросла доходность по американским гособлигациям, а также оценка вероятности повышения ключевой ставки на следующем мартовском заседании сразу на 50 б.п. Согласно данным FedWatch Tool, сегмент фьючерсов закладывает 32%-ую вероятность этого события против 8%, которые были неделей ранее. О высоких шансах на такое решение ФРС мы писали еще прошлой осенью, но сейчас все больше участников рынка начинают допускать подобный сценарий, который еще не заложен в рыночные котировки.

По индексу S&P 500 ранее мы видели разворот вниз от области сопротивления 4580–4590 п. В пятницу была предпринята попытка отыграть часть потерь, однако уже на этой неделе высоки шансы на повторный спуск к 200-дневной скользящей средней, которая к текущему моменту сместилась на уровень 4445 п. Отмечаем осторожный взгляд на ближайшие перспективы.