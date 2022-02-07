В пятницу доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 9,42% (-1 б.п.), 1-летних – до 9,66% (-5 б.п.). В целом за прошлую неделю кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 10 – 20 б.п. Инвесторы отыгрывали снижение геополитических рисков, а также рост нефтяных цен (на 3,6% за неделю, до 93,3 доллара за баррель). 5 летние CDS на Россию снизились на 25 б.п.

На глобальном долговом рынке в пятницу продолжился рост доходности бенчмарков. Доходность UST-10 выросла до 1,91% (+8 б.п. за день и +14 б.п. за неделю). Сильная статистика по рынку труда в США усилила ожидания более быстрого повышения ставки ФРС. Число рабочих мест вне с/х сектора выросло на 467 тыс. (ожидался рост на 125 тыс.). Рынок начинает закладывать в цены уже 6 повышений ставки ФРС в этом году (+150 б.п.).

На этой неделе для рынка ОФЗ главным событием будет заседание ЦБР. Повышение ключевой ставки до 9,5% (+100 б.п.) уже учтено в ценах ОФЗ. Если ЦБР даст сигнал о возможности повышения ставки на следующих заседаниях (до 10,0% в марте-апреле), то это будет негативом для рынка рублевых облигаций. До заседания ЦБР по ставке на этой неделе ждем боковой динамики на рынке ОФЗ. В случае жесткой риторики ЦБР к началу марта кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 25 – 50 б.п.