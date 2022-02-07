Валюты стран G10

Австралийский доллар был лидером роста в Большой десятке утром в понедельник, 7 февраля. Реакция на то, что Австралия с 21 февраля снова разрешит иностранным туристам посещать страну после того, как около 2 лет назад был введен жесткий пограничный контроль.

Евро утром в понедельник был самым слабым представителем группы G10 хотя по итогам минувшей недели единая валюта укрепилась к доллару на 2,7% — лучшая неделя с марта 2020 года. Слабость евро могла быть связана сегодня с продолжающейся информационной накачкой в СМИ геополитической напряженности. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на выходных дал ряд интервью разным СМИ и объявил, что Россия может вторгнуться в Украину в течение нескольких дней или недель, но все же может выбрать дипломатический путь. Геополитика оказывает давление не только на рубль, но и на евро.

Валютные курсы остаются во власти ожиданий того, как будет меняться дифференциал ставок. По итогам заседания на прошлой неделе ЕЦБ сохранил неизменными свои процентные ставки и подтвердил завершение программы PEPP в конце марта, однако на пресс-конференции по итогам заседания глава ЕЦБ К. Лагард отказалась повторить свой декабрьский тезис о том, что повышение ставки ЕЦБ в 2022 г. является маловероятным событием. Оценка вероятности повышения ставки внутри руководства ЕЦБ существенно возросла на фоне изменения риторики ФРС и активного подъема ставки Банком Англии. Это стало ключевым драйвером роста евро.

Однако пятничные данные о занятости в США показали, что заработная плата в Штатах выросла в январе на 5,7% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с мая 2020 года. Число рабочих мест в США в прошлом месяце выросло больше ожиданий, несмотря на всплеск заражений штаммом омикрон. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 467 тыс. после роста на 510 тыс. в декабре, свидетельствуют данные Министерства труда. Безработица увеличилась до 4%. Инфляция в США уже достигла 39-летнего максимума на уровне 7%. Индекс потребительских цен за январь, который будет опубликован 10 февраля, по прогнозам покажет рост до 7,3%. Ценовое давление оказалось более жестким и масштабным, чем ожидала ФРС. В итоге рынок фьючерсов на ставку по фед. фондам теперь с вероятностью 40% подразумевает повышение ставки в марте сразу на 50 б.п. Доллар может получить поддержку в первой половине недели в преддверии публикации данных по инфляции.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

20 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам минувшей недели и только 6 пытались укрепляться утром в понедельник

• Лидеры роста с начала года: венгерский форинт (+4,9%), бразильский реал (+4,7%), перуанский соль (+4,1%).

• Лидеры снижения с начала года: аргентинское песо (-2,5%), турецкая лира (-1,9%), российский рубль (-1,3%).

Валюты стран Латинской Америки наиболее заметно подешевели к доллару после выхода в пятницу сильного отчета по рынку труда в США за январь.

На прошлой неделе ястребиный сдвиг ожиданий по ставкам ЕЦБ привел к тому, что валюты Восточной Европы оказались в лидерах роста: венгерский форинт, чешская крона и польский злотый подорожали более чем на 3% к доллару.

Рубль подорожал к доллару на 2,7% на прошлой неделе, укреплялся на 0,2% в полдень в понедельник и был лидером роста среди валют Emerging Markets. Цены на нефть обновили максимум с октября 2014 года, достигнув $94/барр. (Brent).

По оценкам «Открытие Research», в настоящий момент геополитическая премия, накопившаяся с начала декабря 2021 г., оценивается в 6–8%, и в отсутствие геополитических рисков курс доллара мог бы составить от 71 до 72 рублей. С большой вероятностью геополитическая неопределенность и «качели» на рынке в ближайшее время — с перерывом на Олимпиаду — сохранятся, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. До середины весны ожидаем сохранения курса на уровнях 75–76 рублей за доллар.