Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, мы некоторое время пытались расти за глобальными площадками и нефтью. Вскоре ситуация на мировых рынках ухудшилась, вызвав у нас просадку. Индекс МосБиржи обновил пятничный минимум, демонстрируя более слабую динамику из-за укрепления рубля.

В начале дня глобальные фондовые индикаторы находились под давлением, нефтяные цены после позитивного старта также сдали позиции. Утром началось восстановление, но после старта российской сессии внешний фон стал ухудшаться.

Мировые рынки не могут определиться с дальнейшим направлением, поскольку, с одной стороны, на них давят ожидания быстрого ужесточения монетарной политики крупнейших центробанков из-за высокой инфляции. С другой стороны, вкачанная ими ликвидность по-прежнему остается на рынках и даже увеличивается, так как программы монетарного стимулирования еще действуют. Этот фактор не дает рисковым активам развить более глубокую и продолжительную коррекцию.

Ближайшие поддержки у нас находятся на недельных минимумах: 3445 п. у индекса МосБиржи и 1418 п. у индекса РТС. Если внешний фон продолжит ухудшаться, мы можем уже сегодня проверить на прочность эти уровни. Тем более, геополитическая риторика остается для рублевых активов негативной, хотя некоторые ее источники уже дискредитировали себя ложной информацией.

Валютный рынок

На старте сессии рубль испытал кратковременной ослабление из-за просадки глобальных площадок. Однако вскоре внешний фон стал улучшаться, вызвав активное укрепление российской валюты. В результате она обновила трехнедельный максимум к доллару.

Развивающиеся валюты находятся под умеренным давлением восстановления доллара. Правда, утром он снижался, вызвав восходящий импульс в секторе, но в начале европейской сессии возобновил укрепление.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать неуверенный подъем. Индекс гособлигаций RGBI на открытии совершил рывок вверх, переписав двухнедельную вершину, но быстро растерял почти все достижения сессии.

Рубль продолжает активно сокращать недооцененность к нефтяным ценам. Если ситуация на мировых рынках не будет ухудшаться, доллар может закрепиться под отметкой 75,5 руб., нацелившись на уровень 75 руб.