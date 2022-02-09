Вчера Индекс Мосбиржи на 2,3% вверх вытащили акции Сбербанка и металлургов. Таким ростом трейдеры отыграли появившиеся в СМИ новости о готовности Москвы отвести войска из Белоруссии после окончания учений и заявления Киева о приверженности минским соглашениям.

Нефтянка выглядела очень блекло из-за более чем 2-процентного снижения нефти.

Сегодня есть хорошие шансы на продолжение роста. С утра на полпроцента растут американские фьючерсы, на треть подорожала нефть, не рискнувшая уходить под отметку 90 долларов за баррель.

Пока российский рынок акций растет примерно на процент, а в лидерах подъема вновь дорожающие примерно на 2% акции Сбера. Бумага пробила сопротивление 262 руб, и если не появится нового негатива, может очень быстро уйти к следующей цели в районе чуть выше 290 руб.

Если внешний фон не начнет ухудшатся, то спекулятивно рекомендуем обратить внимание на нефтянку, прежде всего самую недооцененную бумагу – «Роснефть». Даже в условиях вчерашнего снижения нефти на 2%, котировки сырья являются сверхкомфортными для российских компаний, и им надо бы хоть частично убрать тот политический негатив, который сейчас заложен в их цене.

Однако все покупки рекомендуем сопровождать короткими стопами. Настроения на мировых площадках сейчас меняются несколько раз на дню, а если Америка начнет снижаться, то мы пойдем вслед за ней.

Велики и риски продолжения коррекции нефти. Технической поддержкой для котировок выступает отметка 89 долларов, а в случае ее пробития – 86 долларов за баррель. Такой сценарий может реализоваться сегодня при плохой статистике от Минэнерго США по запасам нефти и уровню ее добычи.

Пара доллар-рубль прошла вниз отметку 75 и сейчас тестирует поддержку 74,7. Пока Банк России будет сохранять мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила, рубль будет продолжать расти, невзирая на техническую перекупленность из-за профицита предложения валюты на рынке. Не исключено, что пара даже уйдет в район «железобетонной» преграды 73, закрепиться ниже которой не удавалось весь прошлый год.

Однако вся сила рубля растает как апрельский снег при возвращении на Московскую биржу ЦБР как одного из крупнейших покупателей валюты. Возможно, намеки на сроки этого решение даст глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.