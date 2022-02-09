Во вторник для российского рынка акций сложился благоприятный внешний фон, располагающий к уверенному подъему. Обороты относительно спокойного понедельника подскочили до 142 млрд руб. Рынок тянули наверх акции металлургов, банков, а также IT-сектора.

Улучшение рыночных настроений произошло после подведения итогов встречи глав Франции и России. «Речь шла о том, чтобы нажать на тормоза, предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы, я считаю эту цель достигнутой», — заявил Макрон. И хотя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление издания FT о заключенной главами стран сделки, в целом этого намека рынку оказалось достаточно. Песков также отметил о необходимости деэскалации.

Объем геополитического дисконта в российских активах настолько значительный, что любые признаки хоть какого-то потепления способны вызывать существенный подъем котировок. Вчера это подтвердилось.

Обращает на себя внимание динамика цен на нефть. Во вторник фьючерсы Brent потеряли 2%. Снижение как раз ускорилось после заметки в газете FT об итогах переговорах Путина и Макрона. То есть это указывает на наличие геополитической премии даже в нефти.

Между тем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) вчера опубликовало ежемесячный обзор, в котором спрогнозировало изменение баланса спроса и предложения. Так, в феврале на мировом рынке спрос может все еще превышать потребление, однако с марта и далее до конца года мы можем увидеть поступательный рост мировых запасов, ориентировочно на 1 млн б/с.

На мой взгляд, этот сценарий еще не полностью заложен в ценах. Рынок нефти неэластичен, так что даже незначительный профицит способен приводить к сильным отклонениям цены вниз. Как только эта избыточная нефть появится на рынке, так сразу может произойти ощутимая коррекция с текущих рекордных значений.

Ориентиром для начала отката может выступать период март–апрель. Речь не идет про мощное снижение, но просадка в сторону $80 или чуть ниже вполне допустима в среднесрочной перспективе. Успеют ли до этого момента котировки Brent проколоть отметку в $100, сложно сказать. Нельзя исключать такой сценарий из-за близости круглого уровня.

За счет событий последних дней российский рынок отыграл значительную часть потерь относительно коллег из других развивающихся стран. Соотношение долларового РТС и индекса MSCI Emerging Markets поднялось с 1,05 до 1,22. Потенциал для продолжения этой тенденции сохраняется.

Акции нефтяников на фоне просадки Brent вчера закономерно отстали от общей динамики рынка. Однако сложившаяся конъюнктура в целом остается крайне благоприятной, поэтому при прочих равных не ожидаю какого-то значительного падения бумаг сектора. Наоборот, в среднесрочной перспективе положительный взгляд сохраняется по Роснефти, Лукойлу, Газпром нефти и Татнефти.

По индексу МосБиржи мы вернулись в район 3550 п. Несмотря на вчерашний рост на 2,5%, котировки все еще находятся в рамках устоявшегося в последние дни бокового коридора. Его верхняя граница расположена в районе 3590–3600 п. Эти же уровни выступают ближайшим техническим сопротивлением. В случае их преодоления далее целевые ориентиры сместятся в сторону 3685–3725 п.