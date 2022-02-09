Цены на нефть во вторник не смогли удержаться у пиков года и заметно скорректировались на фоне начала переговоров в Вене по иранской ядерной программе. Опасения относительно расширения поставок нефти из Ирана привели к ослаблению спекулятивного спроса: ближайший фьючерс на Brent растерял приобретения начала месяца, отступив к отметке 91 долл./барр.

Сегодня утром котировки Brent пытаются вернуться к росту, однако выглядят достаточно уязвимо. Определенную поддержку оказывают вышедшие вчера ночью данные Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов, неожиданно показавшие их заметное снижение на прошлой неделе: так, запасы сырой нефти сократились на 2,2 млн барр., тогда как консенсусы ожидали их роста. Сюрприз по запасам дает основания ожидать схожей динамики и от аналогичного недельного отчета Минэнерго США, публикуемого сегодня.

Впрочем, мы консервативно начинаем смотреть на ближайшие перспективы рынка нефти. Brent не смогла преодолеть зону 92-94 долл./барр., выступающую важным техническим сопротивлением, что заметно повышает риски развития отката. Конъюнктурными негативными факторами выступают и ожидания новостей из Вены и нормализации погоды в Америке. Текущим целевым диапазоном по Brent видим зону 88-92 долл./барр., ждем тяготения котировок к ее нижней границе.



