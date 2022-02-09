Во вторник снижение цен на нефть усилилось. Движение имеет все признаки обычной коррекции, поводов говорить о полноценном развороте пока нет. Ключевым стимулом для фиксации длинных позиций выступили высокие ценовые уровни в сочетании с рисками, которые несут в себе переговоры между США и Ираном по ядерной сделке.

Вчера после 10-дневной паузы, были возобновлены переговоры, результатом которых может стать снятие американских санкций с иранского нефтегазового экспорта. Дискуссии проходят сложно, позиции сторон во многом расходятся. Тем не менее, это уже 8 раунд переговоров, которые длились на протяжении всего 2021 г. Рано или поздно соглашение может быть заключено, и тогда Иран получит возможность увеличить добычу на 1 млн б/с, что дает вклад около 1% в мировое предложение нефти.

Фьючерсы на Brent во вторник нашли поддержку на отметке $90 за баррель. В рамках восходящего канала от 20 декабря 2021 г. потенциал коррекции уже реализован, хотя при отсутствии новых краткосрочных драйверов котировки еще могут протестировать предыдущий локальный минимум на уровне $88. В целом, ситуация по-прежнему располагает к высоким ценам. Дефицит поставок сохраняется, и перспективы его смягчения остаются туманными.

Вчера поздно вечером предварительные данные по запасам нефти опубликовал API. По данным института, запасы нефти, бензина и дистиллятов сократились на 2 млн, 1,1 млн и 2,2 млн б/с соответственно. Данные выглядят лучше прогнозов, так что сегодня с утра котировки получили небольшой заряд оптимизма. Официальные данные от EIA, как обычно, будут опубликованы в 18:30 по МСК.

С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,3% выше уровней закрытия предыдущего дня в районе $91 за баррель.