В лидерах роста к середине сессии находились гдр TCS Group (+6,22%) и бумаги Распадской (+6,06%). Акции РУСАЛа подорожали на 3,46%. В лидерах снижения пребывали котировки Petropavlovsk (-0,64%), бумаги ТМК (-0,47%) и МТС (-0,31%).

РУСАЛ в среду представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал прошлого года, согласно которым уровень производства алюминия не изменился по сравнению с уровнем годовой давности, а продажи металла снизились на 4% г/г из-за эффекта высокой базы. В целом поддержку бумагам эмитента оказывает достижение ценами на алюминий накануне максимума с 2008 года 3236 долл./тонну. Технически акции развивают восстановление с локальных минимумов с ближайшим сопротивлением у 80 руб.

Расписки TCS Group в середине недели подскочили в связи с общим оптимизмом в банковском секторе перед ожидаемым повышением процентной ставки ЦБ РФ в пятницу. C технической точки зрения бумаги TCS Group сегодня проверяют на прочность важное краткосрочное сопротивление в виде средней полосы Боллинджера дневного графика 5200 руб., а ADX указывает на возможную смену тренда на восходящий. Закрепление расписок выше 5200 руб. может предвещать развитие роста бумаг как минимум в район январского пика, ближе к 5750 руб., а далее – к 5950 руб. Среднесрочно можно ожидать возобновления бычьего тренда при закреплении выше 6500 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой возвращения к историческому пику 8518,4 руб.