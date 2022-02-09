Валюты стран G10

Доллар утром в среду, 9 февраля, сохранял стабильность относительно швейцарского франка и дешевел против остальных валют Большой десятки на фоне снижения доходностей казначейских облигаций. Накануне доходность 2-летних нот, которые наиболее чувствительны к изменениям политики ФРС, выросла до 1,346% (2-летний максимум), но сегодня снизилась до 1,334%. Доходность 10-летних облигаций поднималась во вторник до максимума с ноября 2019 года на уровне 1,97%, но утром в среду снизилась до 1,94%. Спред доходности между 10-летними и 2-летними бумагами составляет с начала февраля порядка 60–61 пункта, что соответствует уровням марта 2020 года.

Соответственно, в последние недели кривая доходности в США смещается вверх, но становится более плоской. Мы ранее упоминали этот момент в своих комментариях и подчеркивали, что пока причин для беспокойства нет, но ситуация позволяет предположить, что некоторые участники рынка закладываются на негативное влияние предстоящего цикла повышения ставок в США на экономику. Данные указывают, что экономика США в хорошей форме, и снижение потребительских настроений в январе до 10-летнего минимума на фоне инфляции и омикрона — пока выглядит как исключение из правил в общей череде статистических цифр.

Евро стабилизировался относительно доллара. Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее на этой неделе снизила ожидания агрессивного повышения процентных ставок, заявив, что любая корректировка политики будет постепенной, отметив, что повышения ставки не будет, пока не завершатся нетто-покупки активов. Председатель Банка Франции Франсуа Вильруа также заявил, что ЕЦБ выходит из этапа стимулирующей политики очень постепенным сокращением стимулов. Можно считать, что скоординированная вербальная разъяснительная интервенция европейских чиновников оставляет курс EURUSD ниже 1,1500 в ближайшие дни. Теперь судьба этой отметки будет зависеть от публикуемых в четверг данных по инфляции в США.

Австралийский и новозеландский доллар были в лидерах G10 утром в среду, отражая позитив на рынках акций. Фьючерсы на американские фондовые индексы торговались в зеленой зоне, а в Азии впервые за последние три дня все региональные фондовые площадки продемонстрировали позитивную динамику на фоне роста китайских технологических акций. Здесь не обошлось без слухов о том, что китайские акции покупали связанные с государством инвестиционные фонды. В понедельник текущей недели китайский фондовый рынок вернулся к торгам после празднования лунного Нового года и стал демонстрировать желание продолжить медвежий рынок. Вот с того момента и появились слухи о скоординированных покупках фондов по правительственному распоряжению. Однако для австралийского и новозеландского доллара это сути не меняет.

Норвежская крона и канадский доллар накануне были под давлением на фоне снижения цен на нефть, которые от уровня $94/барр. (Brent) ушли в коррекцию на снижении геополитических рисков и в преддверии ожидания возобновления переговоров по ядерной программе Ирана.

Японская иена, отыгрывая динамику доходностей американских облигаций, ослабла с начала февраля, однако хотелось бы отметить, что в Японии с апреля начинается новый финансовый год и в преддверии конца текущего финансового года репатриация прибыли может оказать поддержку японской валюте. Сейчас USDJPY торгуется около 115,60 и в случае роста курса выше 116,00 короткие позиции в паре USDJPY уже начинаются смотреться привлекательно в тактическом плане.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

8 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам вторника, но уже 13 валют предпринимали попытки роста утром в среду.

• Лидеры роста с начала года: бразильский реал (+6,1%), венгерский форинт (+4,7%), перуанский соль (+4,3%).

• Лидеры снижения с начала года: аргентинское песо (-2,9%), турецкая лира (-2,2%), индонезийская рупия (-0,8%).

Южноафриканский ранд во вторник стал лидером роста среди валют Emerging Markets, укрепился на 1% к доллару без видимых на то причин. Однако ранд считают индикатором аппетита к риску. При ставке на уровне 4% годовых потребительская инфляция в стране составляет 5,9%, а базовая потребительская инфляция 3,4%. С учетом ожиданий того, что инфляция в ЮАР может замедлиться в обозримом будущем, ранд является кандидатом на то, что получит поддержку со стороны выхода реальной доходности в положительную плоскость.

Российский рубль во вторник проверил на прочность поддержку 75,00 к доллару и уверенно опустился ниже 86 по отношению к евро. Утром в среду рубль укрепился до 74,83 и покинул ТОП-3 аутсайдеров с начала года среди валют ЕМ. Рубль воспользовался снижением геополитической напряженности и игнорировал коррекцию в ценах на нефть. Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным сказал журналистам, что переговоры помогли достичь цели, а именно предотвратить дальнейшее усугубление кризиса вокруг Украины. Также французский лидер после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Макрон сказал, что лидеры России и Украины взяли на себя обязательства по соблюдению Минских соглашений. В дипломатическом плане это лишь вербальные формулировки без каких-либо обязывающих документов, но сам факт продолжения дипломатического процесса говорит в пользу снижения тревожности, что и отразила динамика курса рубля.

Мы также отмечали, что рублю заметно проще укрепляться сейчас, когда ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила поставлены на паузу. Уровень 75,00 выглядит в настоящий момент отметкой, которую рынок будет проторговывать в ближайшие дни. Маловероятно, что она окажется проходящей, и котировки устремятся без значительного сопротивления ниже этого психологического уровня.