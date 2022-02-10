Индекс Мосбиржи вчера сумел подрасти почти на 2,5% и тем самым закрыться выше отметки 2600 пунктов. Техническая картина по индикатору улучшилась, он смог выйти вверх из широкого боковика.

Теперь бы нам неплохо получить какой-нибудь повод, чтобы скакнуть еще на пару процентов вверх, и тем самым значительно снизить угрозу спуска ниже 3500 пунктов, что может спровоцировать усиление распродаж. Но пока ни позитивных новостей, ни поддержки от внешнего фона не наблюдается….

Американские фьючерсы с утра снижаются на 0,2%, вдвое больше дешевеет нефть, и с утра по российскому рынку прошла волна фиксации спекулятивной прибыли: все «голубые фишки» начали день в «красной» зоне. В лидерах снижения акции Сбербанка и черных металлургов, сильнее других выросших в последние дни.

Дополнительным негативом для рублевых активов стала информация, что американские сенаторы не исключают возможности введения санкций в отношении России за «хакерские атаки» Украины. Естественно, что никаких доказательств нет, как и нет намерений наказать Украину за тот поток мошеннических звонков с территории страны россиянам от «служб безопасности» банков. Это еще раз говорит о том, что санкционная тема хоть и ослабла, но не закрыта.

Сегодня рекомендуем обращать больше внимание на внешний фон. Основная угроза исходит от нефти. Вчера котировки «черного золота» поддержала «бычья» статистика по запасам нефти в США. Но сегодня этот фактор уже отыгран, а динамика нефти с начала недели говорит о высокой вероятности коррекции с целями 89 и 86 долларов за баррель.

Спекулятивно настроенным инвесторам рекомендуем обратить внимание на «второй эшелон». Деньги на рынке есть, и неудовлетворенный спрос может вылиться в агрессивные покупки менее ликвидных акций. Причем движение по отдельным бумагам могут быть сильными на различного рода новостях.

Против акций играет и продолжение укрепления курса рубля. Вчера пара доллар-рубль уходила в район 74,5, но пока борьба за техническую поддержку 74,7 продолжается. Сейчас не стоит сильно надеяться на технические уровни, в отсутствие на торгах такого мощного покупателя валюты как Банк России, налицо явный профицит предложения долларов и евро. Поэтому рубль имеет все шансы продолжить рост и сегодня.

Однако вряд ли ЦБ будет долго сохранять мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила. Скорее всего, о планах регулятора в этой области мы услышим завтра на пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной. В преддверии этого, мы бы рекомендовали закрыть короткие позиции по паре доллар-рубль.