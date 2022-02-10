Мощное движение наверх на российском рынке акций продолжилось. В среду индекс МосБиржи преодолел уровень 3600 п. и выглядел лучше других рынков развитых и развивающихся стран. Радует, что на этой волне роста еще со вторника мы видим поступательное увеличение объемов торгов. Обороты в среду составили 172,6 млрд руб.

Вчерашний подъем затронул не только голубые фишки. Индексы широкого рынка и малой капитализации также показали соразмерное движение наверх.

Наконец-то начали отскакивать даже некоторые консервативные дивидендные истории, ориентированные на внутренний рынок. Например, это касается акций ФСК ЕЭС (+6,4%) и Ленэнерго-ап (+5,9%). Не думаю, что всплеск оптимизма в них будет продолжительным. Все-таки эти бумаги в первую очередь оцениваются с точки зрения дисконтирования дивидендного потока, а в этом плане мы пока не видим какого-то существенного снижения уровня рублевых ставок (об этом скажу чуть ниже). Поэтому пространство для положительной переоценки выглядит ограниченным.

В то же время отмечу, что в списке классических дивидендных фишек пока отстают от коллег две бумаги: МТС и Юнипро. При стабильном фоне краткосрочный спекулятивный спрос может появиться и в этих инструментах.

Среди отдельных секторов скромнее остальных выглядели акции нефтегазовой отрасли, что вполне логично. Во-первых, они ранее были устойчивей рынка на падении. Во-вторых, мы видим уверенное укрепление рубля, а это негатив для экспортеров. В-третьих, волна роста цен на энергоносители приостановилась. Все это не говорит о том, что акции нефтяников в дальнейшем будут падать. Просто в условиях переключения многих инвесторов на режим «risk on» такие истории традиционно могут не пользоваться повышенным спросом. Но это исключительно кратковременное явление. Фундаментально при текущих ценах на нефть большинство бумаг отрасли остаются крайне привлекательными.

По индексу МосБиржи общая техническая картина выглядит сильной. Вчера котировки вышли из локального боковика, преодолев уровень 3590 и. Следующая область торможения текущей восходящей тенденции сместилась в зону 3685–3725 п.

При спокойном внешнем фоне подъем может быть продолжен, однако темпы восстановления должны замедлиться относительно предыдущих сессий.

Пара USD/RUB тем временем продолжает падать. Курс вчера опускался к 74,5. За последние 10 сессий российский рубль лишь в течение одного дня показывал слабость относительно доллара. В остальное время мы видели устойчивое снижение.

Причины такой динамики уже назывались. Помимо общей стабилизации геополитической ситуации на стороне рубля главным образом играет пауза ЦБ РФ по покупке валюты в рамках бюджетного правила. При текущих сырьевых ценах объем экспортной выручки настолько значительный, что он обеспечивает поступательное снижение курса USD/RUB. И чем дольше продлится приостановка операций Банка России, тем сильнее может опуститься пара.

Причем в этой ситуации я бы не искал каких-то особенных фундаментально справедливых значений, на которых курс должен остановиться. Сейчас важен банальный баланс спроса и предложения на валюту, который сильно перекошен в пользу рубля из-за высоких цен на commodities.

Возможно, глава ЦБ РФ прокомментирует ситуацию с остановкой покупки валюты уже по итогам завтрашнего заседания. Не думаю, что пауза будет продолжительной, например, растянется на несколько месяцев как это было в 2019 г. решение о возобновлении покупок может быть принято уже в самое ближайшее время и это будет сигналом в пользу остановки фазы укрепления рубля.

В отличие от рынка акций российские облигации не показывают столь выдающейся динамики. Индекс ОФЗ (RGBI) в последние дни вообще не растет, консолидируясь около многолетних минимумов. Как мы видим, для облигаций сейчас все-таки важнее не общий рыночный сентимент, а уровень инфляции и денежно-кредитная политика Банка России.

В цены ОФЗ уже заложено повышение ключевой ставки на 100 б.п., так что если завтра регулятор примет такое решение, то реакция будет нейтральной. Важнее — комментарии Банка России и его оценка текущей ситуации с инфляцией. Так, вчера Росстат сообщил, что с 29 января по 4 февраля инфляция в России выросла до 0,29% с 0,19% в предыдущий недельный период. А в годовом выражении показатель ускорился до 8,8% после 8,73% неделей ранее.