Валюты стран G10

Доллар подешевел против большинства валют Большой десятки в среду и оставался под давлением в полдень четверга, 10 февраля, в преддверии публикации ключевого инфляционного отчета в США за январь. Доходности 2-летних накануне выросли до 1,3684% (максимум с февраля 2020 г.), но в четверг снизились до 1,351%. Меж тем доходности 10-летних облигаций снизились в среду, продолжали снижаться в четверг (1,939%). Таким образом, спред доходностей на участке 2–10 лет опустился до 59 б.п. и сформировал новое минимальное значение за 2 года. Кривая доходностей в США уплощается, и доллар негативно реагирует на этот факт. Однако публикуемая в четверг статистика может стимулировать рост доходностей и поддержать укрепление доллара, поскольку более высокие относительно прогнозов данные по инфляции будут подталкивать ФРС к тому, чтобы рассмотреть вопрос более агрессивного повышения ставок.

Январский индекс потребительских цен, который будет опубликован в 16:30 мск, пожалуй, самый важный показатель перед заседанием ФРС, итоги которого будут объявлены 16 марта. Как ожидается, показатель CPI продемонстрирует рост на 7,2% год к году, что уже будет самым высоким значением с 1982 года. Однако если фактическая цифра будет даже выше таких ожиданий, то рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам начнет с большей уверенностью закладывать повышение ставки не на 25, а сразу на 50 б.п. в марте.

Мы будем внимательно оценивать структуру инфляции. Стоимость авиаперелетов и стоимость проживания в гостиницах — эти две статьи могли в условиях бушующего омикрона сильно повлиять на инфляцию как в сторону роста, так и в сторону снижения. Меж тем в американском индексе потребительских цен третья часть приходится на стоимость жилья. Она рассчитывается, как арендная плата за жилье, а для собственников, как эквивалент арендной платы с учетом всех причитающихся платежей. Именно этот весомый компонент может подстегнуть рост инфляции не только в январе, но и в ближайшие месяцы. Однако трудно подсчитать, будет ли фактический показатель по CPI выше или ниже консенсуса. Кстати, диапазон прогнозов экономистов довольно широк: от 0,2% до 0,8% роста месяц к месяцу, и это по базовой инфляции, которая рассчитывается без учета энергоносителей и продуктов питания.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

21 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару в среду, и 8 валют предпринимали попытки роста в полдень в четверг.

• Лидеры роста с начала года: бразильский реал (+6,5%), южноафриканский ранд (+5,2%), перуанский соль (+5,1%).

• Лидеры снижения с начала года: аргентинское песо (-3%), турецкая лира (-1,9%), индийская рупия (-0,9%).

Чилийское песо укрепилось к доллару на 1,8% накануне и стало лидером роста в сегменте Emerging Markets. Аналитики JPMorgan и Bank of Nova Scotia предполагают, что растущие инфляционные ожидания могут подтолкнуть ЦБ Чили к тому, чтобы повысить ставки раньше запланированного на 29 марта заседания.

Перуанский соль получал поддержку со стороны ожиданий повышения ставок ЦБ Перу в четверг на 50 б.п. до 3.5% годовых.

Бразильский реал также прибавил в цене, поскольку опубликованные данные показали, что потребительские цены выросли в соответствии с прогнозами. Перспектива замедления инфляции позитивна для реала, поскольку ЦБ уже объявил о том, что темпы повышения ставок в будущем также замедлятся.

Российский рубль подорожал к доллару в четверг на 0,4%, курс USDRUB протестировал на прочность 74,50 впервые с 13 января. Однако в четверг наблюдался отскок до 74,80. За последние 10 торговых дней рубль укрепился к доллару 9 раз. Валюта США краткосрочно выглядит несколько перепроданной хотя геополитической премии в рубле еще предостаточно. Если данные по инфляции в США сегодня преподнесут ястребиный сюрприз, то доллар может укрепиться по всему спектру рынка, однако цены на нефть, несмотря на дорожающий USD также могут отреагировать восходящей динамикой, что частично сгладит слабость рубля при таком сценарии. Сегодня курс USDRUB в рамках коррекции может переместиться в диапазон 75,40–75,60.