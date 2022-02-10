В среду цены на нефть вернулись к восходящей динамике, поддерживаемые позитивной отраслевой статистикой от Минэнерго США.

EIA в еженедельном отчете сообщило о падении запасов нефти на 4,8 млн барр. против ожидаемого роста на 0,4 млн. Снижение прошло на фоне роста добычи на 100 тыс. б/с и падения чистого импорта на 1,1 млн б/с.

Запасы бензина и дистиллятов также снизились на 1,6 млн и 0,9 млн барр. соответственно. Сокращение запасов традиционно расценивается, как косвенный индикатор сильного спроса.

Совокупные поставки нефтепродуктов также показали хорошую динамику и увеличились за неделю на 0,5 млн б/с до 21,9 млн б/с. Средний показатель за 4 недели вторую неделю подряд обновляет годовой максимум. Поставки бензина подскочили на 0,9 млн б/с до 9,1 Млн б/с.

Другой ключевой темой на рынке нефти в среду были переговоры США и Ирана по ядерной сделке. Вчера Белый Дом публично оказал давление на Иран, обозначив дедлайн по переговорам.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что возвращение к ядерному соглашению 2015 г. возможно только в случае заключения сделки в течение нескольких недель. В противном случае новые разработки Ирана в ядерной сфере сделают невозможным возвращение к прежним условиям.

Подобные заявления уже звучали осенью 2021 г., поэтому нельзя сказать, что этот сигнал действительно повышает вероятность скорого заключения сделки. В любом случае, рынок будет продолжать внимательно следить за новостями, поскольку успех в переговорах может означать рост иранской добычи на 1 млн б/с (1% от мирового спроса) в течение нескольких месяцев.

Фьючерсы на Brent в среду в моменте протестировали $92 за баррель. Котировки отступили от минимумов, но на младших таймфреймах рисунок пока больше похож на боковую консолидацию, чем на полноценный отскок. Важным уровнем поддержки остается отметка $90 за баррель, пробой которой может спровоцировать ускорение распродаж. Но это не приоритетный сценарий, более вероятным по-прежнему выглядит сохранение высоких цен.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,1% ниже уровней закрытия предыдущего дня в районе $91,4 за баррель.