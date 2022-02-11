Российский рынок акций вчера очень достойно в течение дня сопротивлялся негативным новостям. Сначала мы проигнорировали «разговор немого с глухим», как назвал глава российского МИДа Сергей Лавров встречу со своим британским коллегой Лиз Трасс по Украине.

Потом «пропустили» заявление главы СВР Сергея Нарышкина о том, что Украина подогнала к Донбассу все боеспособные войска.

Черные металлурги лишь немного припали на признании их Федеральной антимонопольной службой в злоупотреблении доминирующим положением на рынке горячекатаного проката в прошлом году.

По итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся ростом почти на 0,5%.

Но вот данные по американской статистике по инфляции отправили рынки в глубокий нокдаун, от которого они не могут оправиться до сих пор. В январе рост цен в США достиг в годовом исчислении 7,5% против 7% по итогам года и ожидаемых 7,3%. Американские индексы отреагировали на эти данные более чем процентным падением, но очень скоро большая часть просадки была выкуплена, и, казалось, ничего страшного не случится.

Но вечером распродажи накрыли американские акции, в результате чего Индекс S&P500 по итогам дня потерял 1,8%. Сегодня с утра фьючерс на него снижается еще на 0,8%.

Это вполне объяснимо. Поскольку теперь главной целью ФРС США стала именно борьба с инфляцией, резко возросли риски того, что уже в марте регулятор повысит ставку, причем, возможно, сразу на 0,5 п.п.

На этом же начали снижаться цены практически на все сырьевые активы.

На утренних торгах почти все российские «голубые фишки» торгуются в «красной зоне». Трудно сказать, улучшатся ли настроения в мире, и будет ли сегодня выкуплена просадка. Но не стоит забывать, что сегодня пятница, а последние три месяца в подавляющем большинстве случаев Индекс Мосбиржи перед выходными днями закрывался с потерями.

Так что сегодня имеет смысл рисковать и пытаться заработать на шортах. Наиболее привлекательно выглядит продажа фьючерса на Индекс РТС: мало того, что акции дешевеют, так еще и рубль начал сдавать позиции.

Причем не исключено, что распродажи рубля усилятся сегодня после решения ЦБР по ставке. Практически со 100-процентной вероятностью регулятор повысит ее на 1 п.п., но это уже заложено в котировках. Наиболее интересным будет пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. От нее ждем заявлений о том, когда Банк России возобновит покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Если покупки будут осуществляться в соответствие с планом, то рубль обречен на сильное снижение. При таком раскладе стоит ждать последующих повышений ставки, поскольку девальвация рубля неизбежно приведет к росту инфляции, с которой регулятор будет бороться ужесточением денежно-кредитной политики.