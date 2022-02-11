После мощного двухдневного импульса роста российский рынок приостановил восходящее движение. Подъему начал мешать внешний фон, а именно падение ключевых западных площадок. На нашей вечерней сессии значительно просел американский рынок, не позволив закрыться индексу МосБиржи на положительной территории. Он утянул вниз большинство голубых фишек.

Краткосрочный взгляд на ближайшие перспективы нашего рынка нейтральный. Текущая техническая картина по индексу МосБиржи по-прежнему указывает на ближайшую область сопротивления в районе 3685–3725 п. Вчера до нее не дошли самую малость и развернулись вниз. Сегодня подняться в обозначенную зону вряд ли получится. Рынки могут находиться под локальным давлением. Внешние факторы, в том числе и геополитическая обстановка, пока не располагают к уверенному продолжению движения наверх. Не исключаю откат в район 3560–3590 п.

Заседание Банка России — ключевое событие недели. Сегодня ждем от ЦБ повышение ключевой ставки. На этот раз среди участников рынка нет единого мнения по поводу размера шага. Консенсус предполагает повышение на 100 б.п. Однако среди аналитиков встречал очень большой разбег оценок: от +50 до +150 б.п. Причем при желании можно найти оправдание для любого из этих решений.

В теории повышение ставки негативно для акций и облигаций, однако оно во многом уже заложено в цены. ОФЗ с погашением через 12 месяцев торгуются с доходностью к погашению на уровне 9,7%, то есть на 120 п. выше уровня ключевой.

Весь прошлый год Банк России ни разу не проявил неожиданную мягкость, наоборот, каждый комментарий регулятора указывал на сохранение высоких проинфляционных рисков, с которыми необходимо бороться мерами ДКП. Причин для изменения риторики сейчас может не найтись, особенно с учетом ускоренного ужесточения политики со стороны ключевых мировых ЦБ.

Подъему американского рынка акций помешала инфляция. Индекс потребительских цен в США (CPI) в январе ускорил рост до 7,5% с декабрьских 7% (прогноз 7,3%). Инфляция на максимуме с 1982 г. В месячном выражении рост составил 0,6%, тогда как ожидалось 0,5%.

Базовый CPI, не включающий цены на продукты питания и топливо, сохранил месячные темпы роста на уровне 0,6%. В годовом выражении он достиг 6%, превысив ожидаемые 5,9%.

В своей монетарной политике ФРС склонна ориентироваться именно на базовую инфляцию, хотя и использует несколько иной показатель — PCE Price Core. Увеличение темпов роста по CPI подтверждает вероятность ускоренного перехода к более жесткой ДКП. Регулятор повысит ставку уже в марте. Причем шансы на шаг в 50 б.п. существенно выросли. Мы отмечали этот риск еще осенью. Согласно оценкам FedWatch Tool от CME, вероятность повышения сразу до диапазона 0,50–0,75% подскочила до 92%. Еще месяц назад рынок отдавал этому сценарию всего 7%.

Рост инфляции привел к скачку доходностей по всей кривой американских Treasuries. Ставки 10-летних гособлигаций подскочили выше 2% впервые с 2019 г. Рост ставок негативно отражается на динамике рынка акций, который является более рискованной альтернативой инструментам с фиксированной доходностью.

Индекс S&P 500 вчера просел на 1,8%. Разворот вниз вновь последовал от обозначенной ранее области сопротивления 4580–4590 п. Рост долларовых ставок создает очень высокие риски более глубокого отката.

Привыкшие за последние кварталы к неизбежным выкупам всех просадок инвесторы сейчас видят, что что-то меняется в привычном формате движения рынка. Не происходит стандартных трендовых движений, после локальных откатов. Все это располагает к заякореванию иной модели поведения многих активных крупных участников, которым придется приспосабливаться к работе в широком боковике.

Тактика «купил и держи» на американском рынке в ближайшие месяцы может быть неправильной. На мой взгляд, на любых сильных волнах роста, как например в начале февраля, стоит сокращать длинные позиции по широкому рынку и в особенности по высокотехнологичному сектору. Восстанавливать лонг можно ступенями при повторных откатах, как вариант — ниже 4350 п. по S&P 500.

Разогнавшаяся инфляция, рост ставок по Treasuries, завершение QE в США и Европе, скорое сокращение баланса ФРС, а также ожидание быстрого подъема процентных ставок — все это никак не располагает к устойчивому росту американского рынка акций, а говорит лишь в пользу роста волатильности.

С начала 2022 г. лучше рынка выглядели акции банков США, которые в определенной степени выигрывают от более высоких ставок. Неплохо себя чувствуют и акции энергетического сектора в условиях высоких цен на нефть. Относительно нейтральны к росту ставок акции из сектора здравоохранения с хорошими дивидендами. Устойчиво могут выглядеть гиганты потребительского сектора (повседневное потребление).



