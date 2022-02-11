Валюты стран G10

Доллар прибавил в цене к большинству валют Большой десятки в четверг, и уже утром в пятницу укреплялся против всех представителей G10.

Накануне был опубликован отчет по потребительской инфляции в США за январь — вероятно, самый важный статистический отчет с точки зрения возможности повлиять на решение, которое ФРС объявит по итогам заседания 16 марта. Индекс потребительских цен в первом месяце 2022 года вырос на 7,5% к январю 2021 года (год к году) — максимум за 40 лет. рост цен наблюдался в еще более широкой линейке категорий, нежели в предыдущие месяцы. Увеличение цен на энергоносители, продукты питания и арендую плату жилья (для собственников рассчитывается эквивалент арендной платы) и раньше были факторами повышения потребительской инфляции. Однако теперь ценовое давление отмечается, к примеру, в стоимости медицинских услуг. Этот компонент имеет больший вес в дефляторе PCE (доля 17%), нежели его вес в индексе потребительских цен (доля почти 7%). Как известно, ФРС, оценивая инфляцию с позиции решений по денежно-кредитной политике, ориентируется именно на показатель PCE.

В результате рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам после инфляционного отчета с вероятностью 87% стал оценивать мартовский шаг в размере 50 б.п. Мы приходим к двум выводам по факту анализа инфляционного отчета. Первый — потребительская инфляция в США, вероятно, еще не достигла своего пика. Второй — когда из-за эффекта высокой базы инфляция позже в 2022 году начнет замедляться, темпы замедления будут куда более медленными, нежели это предполагалось ранее. Мы считаем вовсе небезосновательными опасения рынка по поводу того, что ставка в марте может быть повышена сразу на 50 б.п. В итоге сейчас рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам с вероятностью 100% подразумевает 6 повышений ставки на 25 б.п. и с вероятностью 62% оценивает возможность седьмого повышения. То есть сейчас ставка 0,0% — 0,25%, а рынок подразумевает, что к концу года ставка будет 1,5%-1,75% или даже 1,75% — 2,00%.

Доходности на коротком конце кривой, которые наиболее чувствительны к перспективе изменения денежно-кредитной политики ФРС, выросли: доходность 2-летних нот реализовала максимальный внутридневной рост с 2009 года и достигла 1,576%. Доходность 10-летних облигаций впервые с середины 2019 года превысила 2% и достигала 2,05%. Доллар извлек выгоду из динамики доходностей.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин в ходе онлайн-дискуссии, организованной Стэнфордским институтом исследований экономической политики, отвечая на вопрос о возможном повышении ставки сразу на 50 б.п. сказал, что открыт для такого решения, но нужно смотреть на экономические данные.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард считает, что ФРС следует повысить ставку на 100 б.п. по итогам трех заседаний, начать сокращение баланса во 2 квартале, а во втором полугодии определить динамику ставок исходя из новых экономических данных.

Пока наблюдаемая ситуация укрепляет наше представление о том, что в среднесрочной перспективе индекс доллара протестирует 100 п., что предполагает рост к текущим значениям порядка 4,2%.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

10 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару в четверг, и не было ни одной валюты, которая предпринимала бы хоть сколь-нибудь уверенные попытки роста утром в пятницу. В совокупности отчет по инфляции и ястребиные комментарии Джеймса Булларда несколько напугали валюты ЕМ.

• Лидеры роста с начала года: перуанский соль (+7%), бразильский реал (+6,2%), чилийское песо (+5,2%).

• Лидеры снижения с начала года: аргентинское песо (-3%), турецкая лира (-1,9%), индийская рупия (-0,9%).

Перуанский соль укрепился накануне на 1,8%, стал лидером роста в сегменте ЕМ в четверг и выбился в лидеры с начала года. ЦБ Перу, как и ожидалось, в четверг повысил ставку на 50 б.п. до 3,5% годовых. Центробанк повысил процентную ставку седьмой месяц подряд.

Меж тем мексиканское песо подешевело на 0,5% в четверг и стало аутсайдером дня в сегменте ЕМ. Центробанк Мексики, несмотря на рецессию, повысил ключевую ставку на 50 б.п. второй раз подряд, чтобы побороть близкую к 20-летнему максимуму инфляцию. Теперь ставка в Мексике 6%.

Чилийское песо укрепилось к доллару на 0,9% на фоне уверенного роста цен на медь, который наблюдался 2 дня подряд. Медь — ключевой компонент чилийского экспорта.

Российский рубль подешевел к доллару в четверг на 0,4%. Курс USDRUB протестировал на прочность 74,23 впервые с 3 января. Однако затем котировки перешли к росту и вернулись к 75,00. Полагаем, что свои лучшие уровни на этой неделе российская валюта уже увидела. Закрепиться ниже 75,00 будет непросто, поскольку цены на нефть демонстрируют признаки коррекции, хотя и остаются выше $91/барр. Курс рубля в большинстве случае не демонстрирует сильно заметной реакции на решение Банка России по ключевой ставке.

По прогнозу «Открытие Research», на первом в этом году заседании Совета директоров Банка России ключевая ставка может повышена на 100 б.п. — до 9,5%. В то же время имеющиеся данные допускают более широкий возможный диапазон изменения — от 50 до 100 б.п. — в зависимости от того, на какие компоненты роста цен делать акцент. Кроме того, в фокусе рынков будет обновленный прогноз Банка России по инфляции и среднегодовому уровню ключевой ставки.

Помимо самого решения Банка России и тональности пресс-релиза, в фокусе рынков будет обновленный прогноз регулятора по среднегодовому уровню ключевой ставки. Рынок будет интересовать не только верхняя граница коридора прогноза, которая задаст ориентиры возможного повышения ключевой ставки в течение 2022 года, но и нижняя граница, которая укажет, допускает ли Банк России снижение ставки в течение 2022 г.