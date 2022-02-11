Основными аргументами в пользу такого решения стали ускорение инфляции в январе и отдаление от целевых 4%, повышенные инфляционные ожидания, усиление проинфляционных рисков на фоне геополитической напряженности и продолжающегося роста цен на энергоносители и продовольствие на мировых биржах.

Отметим, что реальная ключевая ставка (за вычетом текущей инфляции) снова стала положительной. Возвращение реальной ставки в положительную область сделает кредит в экономике дороже, поможет охладить потребительский и инвестиционный спрос, и замедлить инфляцию.

Банк России оставил сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставки в этом году до 9-11% с 7,3%-8,3%. Это говорит о существенной неопределенности в отношении дальнейших действий регулятора – к концу года ставка может снизиться до 8,5% или уйти далеко в область двузначных значений.

Мы полагаем, что на следующем заседании в марте ЦБ поднимет ключевую ставку ещё на 25 б.п., до 9,75%. В базовом сценарии в отсутствие внешних шоков не исключаем, что на этом цикл ужесточения монетарной политики может быть завершен.

По нашим оценкам, годовая инфляция прошла свой пик в январе и далее нас ждёт постепенное замедление инфляции. На конец этого года ожидаем увидеть годовую инфляцию на уровне 5,3%. Это открывает возможность для начала цикла снижения ключевой ставки во втором полугодии этого года.

Повышение рублевой процентной ставки и перевод реальной ставки в положительную область сделает более привлекательными российские активы, в том числе для иностранных инвесторов. Это поможет поддержать рубль на фоне геополитической напряженности и ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ.

Для долгового рынка решение ЦБ стало негативным, т.к. возросла неопределенность относительно дальнейшей траектории ключевой ставки. Доходности ОФЗ после решения выросли на 10-20 б.п. вдоль всей кривой.



