ЦБ не только повысил ключевую ставку, но и значительно поднял оценку (диапазон) ставки на 2022 год. Если регулятор допускает ключевую ставку в диапазоне 9-11,3% в рамках базового сценария, значит, прогноз не исключает рост инфляции до двузначных уровней. Таким образом, цикл повышения ставки нельзя пока считать завершенным, в случае повышения инфляции ЦБ продолжит поднимать ставку. Хотя, на мой взгляд, вероятность повышения ставки в марте больше, чем на 1 шаг низкая, и может быть обусловлена только проявлением негативных внешних факторов (шоки на финансовых рынках, пессимистический новостной фон и тому подобное), которые будут соответствующим образом сказываться на волатильности рубля и акций.

Формально ключевая ставка выше уровня инфляции, и денежно-кредитную политику можно считать умеренно жесткой.

Теоретически, жесткая политика сдерживает экономический рост, и даже ЦБ в базовом прогнозе обозначил ориентир роста ВВП в диапазоне 2-3%. Хотя, на мой взгляд, конъюнктура внешних рынков благоприятствует экспортерам, а на внутреннем нет предпосылок значительных долговых проблем. Другими словами, все, кто хотел, уже закредитовался по старым ставкам, и ожидает рефинансирования в отдаленном будущем, когда инфляция (а вслед за ней и ставки) снова снизятся. В среднесрочной перспективе (2 — 3 квартал) сократится спрос на корпоративный долг, ипотеку, но структурных проблем в экономике ужесточение монетарной политики не создаст. Все уже так или иначе адаптируются к повышению цен.

Реакция на фондовом и валютном рынках тоже спокойная. Повышение ставки совпало с прогнозом большинства участников рынка (моим в том числе). Вслед за повышением ключевой ставки можно ожидать повышения ставок по кредитам и депозитам на 1,0-1,25 п.п.

Отдельно стоит отметить, что повышение ставки на 1 п.п. лучше защищает рубль. Это поможет вернуть интерес к ОФЗ, депозитам, и даже интерес к акциям, несмотря на коррекцию на рынке в феврале может снизиться по сравнению с январем, когда частные инвесторы вложили в эти инструменты и производные на них более 110 млрд руб.