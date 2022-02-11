Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. до 9,5% и сохранил дальнейшую возможность ее увеличения на фоне того, что динамка роста цен опережает октябрьский прогноз регулятора, а проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Так, на конец года инфляция составила 8,4% по сравнению с прогнозом на уровне 7,4-7,9%. Однако наиболее важным и неожиданным итогом заседания стал резкий пересмотр ожиданий по уровню ключевой ставки в 2022 г.

Согласно новому прогнозу, среднегодовой уровень ставки составит от 9-11% по сравнению с 7,3-8,3% в октябрьском прогнозе. Если не состоится внеочередное заседание, диапазон среднего уровня ставки с 18 марта до конца 2022 г. может быть оценен как 9,1%-11,5%. Он допускает достаточно широкий набор сценариев – как стабилизацию ставки на следующем заседании и ее первое снижение 28 октября с последующим снижением до уровня 7-7,5% на самом последнем заседании года, так и дальнейший рост до 12% к середине года без ее изменения до конца 2022 года. Середина между наиболее пессимистичной и оптимистичной траекторией соответствует динамике, при которой ключевая ставка вырастет до уровня 10,5-10,75% к середине года и постепенно снизится до 9,5% к его концу. Несмотря на дальнейшее ужесточение монетарной политики, Банк России сохранил прогнозы роста портфеля ипотеки (15-19%), необеспеченного кредитования (13-17%), ВВП (2-3%), повысив прогноз расходов населения в реальном выражении с 1-2% до 2,3-3,3% и снизив ожидания по росту экспорта с 5-7% до 4-6%.

Вызывают озабоченность и новые ожидания регулятора по инфляции: прогноз на конец 2022 г. был пересмотрен с 4-4,5% до 5-6%, а прогноз среднегодового уровня цен с 5,2-6,0% до 6,8-7,7%. При таких параметрах наиболее пессимистичному сценарию соответствует траектория роста цен, пик которой едва ли превысит 9,1% г/г, что по нашим оценкам может произойти уже к середине марта. По мнению регулятора, годовые уровни роста цен уже находятся вблизи пиковых значений – резкого увеличения не ожидается, при этом разворот к устойчивому замедлению может произойти в конце первого – во втором квартале. Пик месячной инфляции с устранением сезонности по мнению Э. Набиуллиной был пройден в октябре (1,1% по оценке «Открытие Research»). Если ожидания Банка России не сбудутся, то уже к следующему обновлению прогноза 29 апреля верхняя граница коридора процентной ставки может быть вновь сдвинута вверх.

В отношении возобновлении покупки валюты Э. Набиуллина заявила, что решение не зависит от какого-либо уровня курса рубля или величины его колебаний: оно будет зависеть от собственной оценки регулятора волатильности рынка, его ликвидности и других параметров. Отложенные покупки будут растянуты во времени, чтобы их влияние на динамику рынка было минимальным. При этом текущий прогноз Банка России предполагает, что отложенные покупки будут реализовываться до конца 2023 г.

Курс доллара к рублю в моменте не отреагировал на решение Банка России повысить ставку на 1,0 п.п., однако к 16:00 незначительно вырос – в пределах 20 коп. – до 75,2 руб./дол. Доходности 3-х летних ОФЗ после решения ЦБ выросли на 18 б.п. до 9,98%. Трехмесячные и шестимесячные свопы к ключевой ставке продемонстрировали схожую динамику и к 16:00 достигли уровней в 10,15% и 10,72%, отражая ожидания повышения ключевой ставки до 10,5% на следующем заседании и до 11,5% на горизонте шести месяцев. Российский рынок акций по индексу Московской биржи проигнорировал решение Банка России, т.к. находился под воздействием глобальных тенденций.

Решение и прогноз Банка России будет способствовать дальнейшему увеличению ожиданий рынка в отношении роста рыночного уровня процентных ставок, что найдет свое отражение и в стоимости банковских продуктов.