Валюты стран G10

Утром в понедельник доллар укреплялся против большинства валют Большой десятки. Пользовались спросом защитные валюты: японская иена и швейцарский франк были стабильны к доллару, а шведская крона и просырьевые валюты (AUD, NZD, NOK) были под давлением на фоне коррекции в ценах на нефть. Напряженность вокруг Украины остается в фокусе финансовых рынков. Президенты США и России разговаривали по телефону в субботу, однако к снижению градуса напряженности это не привело. Однако стороны договорились продолжать дипломатические контакты, что является позитивным сигналом в начале решающей с позиции эскалации конфликта недели.

Краткие итоги прошлой недели. Австралийский и новозеландский доллар стали лидерами в Большой десятке на фоне роста цен на медь и железную руду, а также роста китайских акций, которые, по слухам, покупали связанные с государством инвестфонды, чтобы предотвратить медвежий рынок. Доллар США укрепился против большинства валют G10 благодаря геополитической напряженности вокруг Украины и подскочившей до максимума за 40 лет инфляции (7,5% г/г), что стимулировало денежный рынок закладываться на повышение ставки ФРС в 2022 году на 150–175 б.п.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

10 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам минувшей недели и 6 пытались реализовать рост утром в понедельник.

• Лидеры роста с начала года: бразильский реал (6,2%), перуанский соль (6%), чилийское песо (5,4%).

• Лидеры снижения с начала года: аргентинское песо (-3,2%), российский рубль (-2,6%), турецкая лира (-1,8%).

В сегменте Emerging Markets по итогам минувшей недели аутсайдерами стали рубль (-1,7%) и валюты Восточной Европы: чешская крона (-1,8%), венгерский форинт (-1,5%), польский злотый (-1,1%). Рубль в пятницу реализовал максимальное с начала пандемии внутридневное снижение к доллару, поскольку США заявили, что Россия может предпринять военные действия против Украины еще до конца Олимпиады.

В полдень в понедельник рубль уже был в лидерах роста среди представителей ЕМ хотя на старте торгов утром курс USDRUB подскакивал до 78,15 — максимум с 28 января. Факторы поддержки рубля: январский налоговый период, цены на нефть (Brent утром достигал максимума с сентября 2014 года на $96,05/барр.), пауза в покупках валюты в рамках бюджетного правила, а также, как ни странно — время. Советник Белого дома Джеймс Салливан, хоть и подчеркнул, что США не могут назвать точную дату вторжения России, он вольно или невольно определил временной диапазон риска, намекнув, что нападение может произойти до 20 февраля. Таким образом, рынок получил временной ориентир. С приближением указанной даты премия из рубля будет испаряться более стремительно, если реальных боевых действий не случится.

На наш взгляд, падение в конце января определило те уровни, где окажется курс в том случае, если риск боевых действий станет реальностью. Соответственно, выше 80 за доллар USDRUB не поднимется, пока многомесячные предупреждения Запада о нападении РФ на Украину, что вызовет применение жестких санкций, не воплотятся в жизнь. Однако 74–75 за доллар (минимумы прошлой недели), это, видимо, лучшие для рубля уровни, пока не произойдет существенной деэскалации напряженности. Соответственно, диапазон колебаний на текущую неделю выглядит между 77,50 и 75,00. Мы все же более склонны увидеть тестирование нижней границы обозначенного диапазона, поскольку наш базовый сценарий по-прежнему не подразумевает военного вторжения России на Украину.