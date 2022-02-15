Российский рынок акций вчера воспрял духом во второй половине дня на сообщениях о том, что Россия намерена продолжать диалог с Западом относительно гарантий безопасности. Это было расценено как то, что прогнозы президента США Джо Байдена о скором начале военных действий в отношении Украины вновь не оправдаются. Рынок начал отыгрывать политический дисконт.

Лишь откровенно слабая динамика акций финансового сектора не позволила Индексу Мосбиржи вчера закрыться ростом.

По итогам основной сессии рублевый индикатор вновь ушел под отметку 3500 пунктов. Но этот уровень в последнее время уже хорошо проторгован, и теперь не является препятствием для движения.

Сегодня эйфория продолжается: в лидерах утреннего роста как раз находятся акции Сбера и ВТБ, позабытые вчера.

Однако для рублевых активов назревает еще один риск. Вчера появились сообщения, что в Госдуму внесены сразу два проекта обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Спорить с депутатами в этом вопросе бессмысленно: обе республики де-факто являются самостоятельными государствами, в них не действуют украинские законы, Киев не контролирует их ни физически, ни фискально.

Вот только такое признание вполне может стать основание для введения в отношении России новых, причем довольно жестких санкций. Россию в очередной раз обвинят в нарушении территориальной целостности Украины, которой давно нет и в помине, поддержке сепаратизма, экстремизма и прочих грехах. Рекомендуем учитывать этот факт при принятии инвестиционных решений.

Внешний фон также не способствует росту: американские фьючерсы торгуются в «красной» зоне, нефть хоть и стоит 96 долларов за баррель, но это на 0,5% меньше, чем она была на закрытии глобальных рынков вчера.

Впрочем, все это рынок может проигнорировать и продолжить снимать политический дисконт, если для оного появятся поводы. Но все-таки мы бы рекомендовали быть готовым быстро фиксировать спекулятивную прибыль.

Рубль торгуется пока нейтрально относительно вчерашнего закрытия. Российскую валюту поддерживает продление моратория Банка России на покупку валюты в Фонд национального благосостояния и гигантский приток экспортной валютной выручки.

Но при этом вчера был очередной обвал цен ОФЗ, что негативно для рубля, поскольку часть вырученных от распродажи госбумаг денег идет на покупку валюты.

На ближайшие дни не ждем принципиальных изменений по паре доллар-рубль. С очень большой вероятностью она продолжит торговаться в коридоре 75-78.