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2022
https://1prime.ru/experts/20220215/836070157.html
Доходность ОФЗ поднялась в диапазон 10,0 – 10,5% годовых
Мнения аналитиков
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 25 — 35 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 10,13% годовых, 3-летних — до 10,46%. Эти уровни являются максимумами... ПРАЙМ, 15.02.2022
рынки, мнения аналитиков, доходность, офз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Дмитрий Монастыршин
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В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 25 — 35 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 10,13% годовых, 3-летних — до 10,46%. Эти уровни являются максимумами с 2016 г., когда ключевая ставка ЦБР составляла 11% годовых. Рост доходности ОФЗ вчера происходил как на ожиданиях повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях, так и на фоне роста страновых рисков. 5-летние CDS на российский долг выросли до 248 пунктов (+28 б.п.). Дорожающая нефть (до 96,5 долл. за баррель Brent) и укрепление рубля не смогли оказать поддержки рынку российских облигаций.
В ближайшие дни доходность 10-летних ОФЗ может продолжить рост с целью в 10,5% годовых. Этому будет способствовать смещение ожиданий рынка по ключевой ставке ЦБР в диапазон 10,5 — 11,0% годовых, а также сохранение геополитических рисков.