В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 25 — 35 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 10,13% годовых, 3-летних — до 10,46%. Эти уровни являются максимумами с 2016 г., когда ключевая ставка ЦБР составляла 11% годовых. Рост доходности ОФЗ вчера происходил как на ожиданиях повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях, так и на фоне роста страновых рисков. 5-летние CDS на российский долг выросли до 248 пунктов (+28 б.п.). Дорожающая нефть (до 96,5 долл. за баррель Brent) и укрепление рубля не смогли оказать поддержки рынку российских облигаций.

В ближайшие дни доходность 10-летних ОФЗ может продолжить рост с целью в 10,5% годовых. Этому будет способствовать смещение ожиданий рынка по ключевой ставке ЦБР в диапазон 10,5 — 11,0% годовых, а также сохранение геополитических рисков.