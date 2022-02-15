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2022
https://1prime.ru/experts/20220215/836070717.html
Негативные факторы сменяют друг друга на рынке
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С утра бал на рынке российских евробондов продолжила править геополитика — 5-летняя CDS переписала максимумы с 2016 года, протестировав отметку 277 б. п. Не успели геополитические... ПРАЙМ, 15.02.2022
рынки, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Алексей Ковалев
https://cdnn.1prime.ru/images/83208/77/832087786.jpg
С утра бал на рынке российских евробондов продолжила править геополитика — 5-летняя CDS переписала максимумы с 2016 года, протестировав отметку 277 б. п. Не успели геополитические страсти немного утихнуть, как на смену им пришел (точнее — вернулся на авансцену) фактор роста базовой долларовой ставки. Например, доходность американской казначейской 10-летки снова протестировала отметку 2%. В общем, всё по-прежнему в багровых тонах: дальние российские суверенные еврооблигации находятся по доходности в шаге от 5%-й отметки.
В понедельник участники рынка ОФЗ продолжили включать в цены сигналы ЦБ, озвученные по итогам пятничного заседания, а именно, по-видимому, неминуемую двузначную ключевую ставку в среднесрочной перспективе. Результатом стало то, что кривая ОФЗ довольно уверенно перешагнула по доходности уровень 10%. С прошлого четверга бумаги с фиксированными купонами подешевели на 2-3 п. п. Отметим, что не изменились в ценах ОФЗ-флоатеры, что в текущих условиях можно считать просто великолепным результатом.