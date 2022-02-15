С утра бал на рынке российских евробондов продолжила править геополитика — 5-летняя CDS переписала максимумы с 2016 года, протестировав отметку 277 б. п. Не успели геополитические страсти немного утихнуть, как на смену им пришел (точнее — вернулся на авансцену) фактор роста базовой долларовой ставки. Например, доходность американской казначейской 10-летки снова протестировала отметку 2%. В общем, всё по-прежнему в багровых тонах: дальние российские суверенные еврооблигации находятся по доходности в шаге от 5%-й отметки.

В понедельник участники рынка ОФЗ продолжили включать в цены сигналы ЦБ, озвученные по итогам пятничного заседания, а именно, по-видимому, неминуемую двузначную ключевую ставку в среднесрочной перспективе. Результатом стало то, что кривая ОФЗ довольно уверенно перешагнула по доходности уровень 10%. С прошлого четверга бумаги с фиксированными купонами подешевели на 2-3 п. п. Отметим, что не изменились в ценах ОФЗ-флоатеры, что в текущих условиях можно считать просто великолепным результатом.