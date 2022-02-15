Согласно данным факторов ликвидности и балансу операций с Минфином по инструментам срочного действия (депозиты и РЕПО), с начала января Минфин продемонстрировал непривычный подход к распределению свободных рублевых остатков. Если ранее окончание налогового периода сопровождалось частичным расходованием собранных средств и большим объемом предложения средств на депозиты и РЕПО, то в последние пару недель мы наблюдаем избыточное расходование при сокращении объемов кредитования банков: чистые расходы с начала февраля выросли на 1.3 трлн руб. при чистом сокращении задолженности банков перед ведомством на 1.0 трлн руб.

Все это происходит на фоне того, что первичный рынок ОФЗ объективно стагнирует, не давая желаемый приток ликвидности в пользу Минфина, а операции по пополнению резервов не возвращают рублевую ликвидность со счетов ведомства в пользу банков. С учетом объема плановых операций (план заимствований 700 млрд руб., план пополнения резервов — 550-650 млрд. руб./мес. в январе-марте), нетто эффект от проведения операций в рамках бюджетного правила на открытом рынке может быть негативным для рублевой ликвидности. Поэтому более интенсивное расходование бюджетных средств и ограничение предложения средств Минфина выглядит как способ улучшить циркуляцию ликвидности, при этом оно, вероятно, согласовано с тактикой управления ликвидностью Банка России на период отказа последнего от пополнения резервов через открытый рынок. О переходе Минфина к более равномерному расходованию средств пока говорить рано, тем более, банковский сектор уже приспособился к постоянному источнику среднесрочного фондирования от Минфина в виде РЕПО и депозитов на 35 дней и более.

В сегменте оффшорной ликвидности продолжается переоценка ставок после заседания Банка России. Кривая IRS сместилась вверх на 85-150 бп всего за пару торговых сессий, усилив отрицательный наклон на горизонте 1-5 лет до —208 бп. Ставка IRS на горизонте 2 лет достигла 12.1% годовых во многом из-за переоценки вмененной 1-летней ставки через 1 год до 11.4% годовых (+100 бп с начала прошлой недели). Подобное положение ставок заметно превышает сигнальную жесткость Банка России, заложенную в прогнозы по ключевой ставке и инфляции.