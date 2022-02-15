Во вторник, 15 февраля, глобальные фондовые индексы торгуются преимущественно на положительной территории. Американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением. Индекс DJIA просел на 0,5%, а индекс S&P 500 — на 0,4%. При этом индекс Nasdaq Composite закрылся в нуле. С полей вчерашнего закрытого заседания Совета управляющих ФРС США негативных новостей не пришло. После публикации сильных данных по инфляции по итогам января инвесторы корректируют свои ожидания относительно предстоящего мартовского повышения базовой процентной ставки ФРС — растет вероятность повышения сразу на 50 базисных пунктов.

Сегодня инвесторы будут оценивать вышедшие ночью отчеты Arista Networks, Continental Resources, Advance Auto Parts и Service Corporation. Перед открытием торгов отчитаются Zoetis, Fidelity, Marriott и Ecolab. Вторник также будет насыщенным на макроэкономическую статистику. Выделяем публикации данных по ВВП и промышленному производству в Японии, по безработице и рынку труда в Великобритании, по ВВП в еврозоне, по индексу экономических настроений от ZEW в еврозоне и Германии, а также по индексу деловой активности от ФРБ Нью-Йорка.

По состоянию на 11:40 мск индекс Мосбиржи подрастает на 2,7% до 3573,54 пункта, а Индекс РТС прибавляет 4,3% до 1487,99 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов увеличивается на 1,1% до 465,80 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов продемонстрировал снижение на 1,1% до 24 280,00 пункта, а китайский индекс CSI 300 вырос на 1,1% до 4600,10 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра торгуется в плюсе на 1,0%, доходность 10-летних трежерис растет на 5 базисных пунктов до 2,042%. Фьючерс на нефть Brent корректируется на 1,8% до $94,74 за баррель.

Торговая сессия в Китае завершилась разнонаправленно. В лидерах роста в Гонконге оказались акции WuXi Biologics (+10,1%) и Xinyi Solar (+4,4%). Технологические компании вновь отстают и демонстрируют снижение: Ping An (-3,5%), Meituan (-2,6%), NetEase (-0,5%), Tencent Holdings (-0,4%), Xiaomi (-0,4%), Alibaba Group Holding (-0,3%).

Торговая сессия в Европе стартовала на позитивной ноте. Немецкий индекс DAX 30 растет на 1,2%, французский индекс CAC 40 прибавляет 1,2%, а британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,8%.

Швейцарская компания Glencore объявила предварительные результаты за 2021 год. Выручка компании возросла на 43% (г/г) до $203,7 млрд, показатель Adj. EBITDA увеличился на 84% (г/г) до $21,3 млрд, показатель Adj. EBIT расширился на 228% (г/г) до $14,5 млрд. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, достигла $4,9 млрд по сравнению с убытком в размере $1,9 млрд годом ранее. Дополнительно Glencore сообщила, что выходит из капитала российской компании "Русснефть" и продаст свою долю в 31,3% в I полугодии 2022 года. Акции Glencore на Лондонской бирже растут на 3,8%.

Французская энергетическая компания Engie по итогам 2021 года увеличила выручку на 30,6% (г/г) до 57,9 млрд евро и нарастила EBITDA на 18,6% (г/г) до 10,6 млрд евро. Показатели вышли на уровне верхней границы прогнозного диапазона. Engie объявила о выплате дивидендов в размере 0,85 евро на акцию, коэффициент выплат составил 66% чистой прибыли. Акции Engie на открытии торгов теряют порядка 1,0%.

Российские индексы в первой половине дня демонстрируют рост более чем на 1,0% в рамках технического отскока после вчерашнего падения. Внешний новостной фон и геополитика продолжают оказывать давление на российские активы. Сегодня одним из центральных событий станет голосование в Госдуме РФ по постановлению об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР. В связи с этим можно ожидать высокой волатильности на фондовом и валютном рынке. В течение дня российская IT-компания "Яндекс" представит годовой отчет.

В лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже Ozon (+6,0%), «Яндекс» (+4,9%), «Сбербанк» ао (+4,6%) и ап (+4,0%), АФК «Система» (+3,7%), VK Company (+3,5%) и HeadHunter (+3,3%). В аутсайдерах оказались "Полюс" (-0,9%) и "Полиметал" (-1,3%).

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