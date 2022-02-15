Индекс Мосбиржи на торгах 15 февраля к 12:00 мск вырос на 2%, несмотря на снижение цен на нефть и консолидацию американских фондовых площадок на премаркете.

Отечественный рынок с запасом отыграл внешние и внутренние инфляционные риски, а также геополитические факторы и теперь корректирует свои позиции в соответствии с подтвердившимися ожиданиями.

В лидерах роста акции Яндекса, который в этот вторник опубликует финансовую отчетность за четвертый квартал. Выручка лидера отечественной интернет-индустрии прогнозируется на уровне 106 млрд руб. Если реальные результаты компании совпадут с ожидаемыми, изменения оценки таргета по ее акциям не последует. С учетом без малого двукратной коррекции бумаг Яндекса с ноября это создаст сильные основания для их краткосрочного роста.

Наблюдательный совет Сбербанка на заседании сегодня рассмотрит вопрос об уточнении параметров стратегии развития до 2023 года. В нынешнем виде документ предполагает достижение рентабельности капитала выше 17% и среднегодовой темп роста выручки нефинансовых сервисов более 100%. Дивидендная политика Сбера предписывает выплаты в объеме 50% чистой прибыли при достаточности базового капитала выше 12,5%. На наш взгляд, параметры стратегии не будут пересмотрены на более консервативные.

Акции Мечела растут при поддержке цен на уголь. Кроме того, котировки продолжают отыгрывать новость о досрочном погашении части долга перед ВТБ. Выплата составила около 26 млрд руб., а общий долг компании на конец третьего квартала оценивался в 299,1 млрд руб. при соотношении NetDebt/EBITDA на уровне 3,2х.

Продолжение роста на отечественном рынке акций во второй половине дня будет ограничено техническими факторами. Ориентир к закрытию для индекса Мосбиржи: 3405-3570 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,10-77,90 и 85,50-87,80.