Во вторник российский фондовый рынок демонстрирует позитивную динамику за счёт роста голубых фишек. Индекс МосБиржи в первой половине торговой сессии прибавляет +3,7%, долларовый бенчмарк РТC растёт на +5,6%.

Ориентир по закрытию индекса МосБиржи сегодня составляет 3500-3650 пунктов, по долларовому индикатору РТС: 1400-1550 пунктов.

Настроения на мировых площадках умеренно-оптимистичные. Вчера на фоне повышенной волатильности повысился спрос на золото, подняв его стоимость к уровням лета 2021 года, сегодня котировки отходят от 8-месячного максимума на фоне улучшения риск-аппетита. Азия сегодня закрылась преимущественно в «отрицательной» зоне. Тем не менее, европейские площадки торгуются в «зелёной» зоне. Фьючерсы на американские индексы прибавляют более 1%. Оптимизма добавляют также расхождения членов ФРС в отношении подъёма ключевой ставки в марте. В фокусе предстоящие отчёты по инфляции в США, которые станут определяющими при принятии решения по старту ужесточения монетарной политики.

Спрос на рынке нефти по-прежнему остаётся высоким, котировки марки Brent находятся около 94 долларов за баррель. В ближайшее время цены на нефть останутся у текущих уровней, однако среди основных рисков остаются новостной фон вокруг ситуации в Восточной Европе, а также вопрос о заключении ядерной сделки.

Рубль сегодня консолидируется около 76,7 за доллар после вчерашней повышенной волатильности на фоне переменчивых геополитических новостей и ослабления доллара. К определяющим факторам, влияющим на курс рубля в ближайшее время, стоит отнести динамику цен на нефть, новостной и внешний фон. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB составляет 75,0-78,0 руб./$.