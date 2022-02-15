Несмотря на негативный внешний фон сегодня мы открылись вверх и после кратковременной просадкой ускорили рост благодаря восходящему движению глобальных площадок.

Мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены поначалу находились под умеренным давлением. После старта европейской сессии рынки акций устремились вверх, а нефть резко подешевела. Позитивом выступило сообщение

Минобороны РФ о том, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учения в пункты базирования.

Кроме того, вчерашняя встреча Совета управляющих ФРС не преподнесла каких-то неприятных неожиданностей для рынков. Правда, сегодня доходности 10-летних гособлигаций США вновь подскочили выше 2%, но инвесторы пока не замечают этих неблагоприятных сигналов.

Сегодня повлиять на все биржевые активы способны данные по индексам цен производителей в США. Если они существенно превысят прогноз, это усилит инфляционные страхи, что может спровоцировать очередную волну распродаж на мировых рынках.

Если внешний фон не ухудшится, а фактор геополитики не даст негативных сигналов, российские фондовые индикаторы могут уже сегодня проверить на прочность ближайшие технические препятствия: 3614 п. у индекса МосБиржи и 1522 п. у индекса РТС.

Валютный рынок

Несмотря на негативный внешний фон, сегодня рубль открылся вверх, но после кратковременного укрепления сдал позиции из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. Биржевые площадки и нефтяные цены поначалу находились под умеренным давлением. После старта европейской сессии рынки акций устремились вверх, а нефть резко подешевела.

Сегодня повлиять на все биржевые активы способны данные по индексам цен производителей в США. Если они существенно превысят прогноз, это усилит инфляционные страхи, что может спровоцировать очередную волну распродаж на мировых рынках, а также рост доллара.

Российский долговой рынок пытается переломить крайне негативную тенденцию нескольких предыдущих сессий. Индекс гособлигаций RGBI довольно активно восстанавливается, но смог отыграть лишь часть значительных потерь, понесенных в понедельник.

Если статистика американской производственной инфляции не испугает инвесторов, а геополитический фон не ухудшится, доллар уже сегодня может проверить на прочность уровень 75 руб.