Падение сменилось отскоком. Новостной фон заметно улучшился, что подтолкнуло рынки к развороту вверх. В лидеры роста после публикации отчетности за четвертый квартал вышли акции Yandex N.V. (+11,95%). Аутсайдерами стали акции МРСК Центра (-4,35%). Пара USD/RUB продолжила снижение, которое сдерживала коррекция в ценах на нефть.

НОВАТЭК (+0,99%) выпустит финансовую отчетность за четвертый квартал. В консенсус-прогноз заложены выручка в объеме 366 млрд руб., нормализованная EBITDA на уровне 126млрд руб. с рентабельностью 35% и прибыль в размере 137 млрд руб. Результаты по итогам года и его последнего квартала обещают стать рекордными благодаря высоким ценам на СПГ. В первом квартале финансовые показатели останутся на уровне предыдущего отчетного периода за счет высокого спроса в Азии, где цены снова выше, чем в Европе, и увеличения поставок на европейский рынок, испытывающий дефицит топлива. Консенсус-прогноз по целевой цене акции НОВАТЭКа — 2100 руб. на горизонте 12 месяцев.

Повышенная волатильность на рынке сохранится. Новостной фон по-прежнему оказывает сильное влияние на движение котировок, а развитие событий остается малопредсказуемым. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3500-3700 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 75,00-76,50.