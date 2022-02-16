Российский рынок акций вчера мощно отпрыгнул аж на 3,4% по Индексу Мосбиржи на фоне снижения политических рисков. В ближайшие дни намеченная Западом война России с Украиной не состоится, о чем говорят сразу несколько факторов.

Во-первых, Минобороны заявило об отводе от границы с Украиной ряда подразделений после окончания учений. Прозвучал ряд заявлений со стороны российского МИД и главы государства о намерении продолжать переговорный процесс.

Риском остается обращение Госдумы к президенту РФ о необходимости признать независимость ДНР и ЛНР, но сам Владимир Путин сказал о еще неисчерпанной возможности Минских соглашений. Таким образом, признание непризнанных республик откладывается, и остается некой страшилкой для Украины и Запада.

На этом фоне российские акции вчера бурно росли во главе с банковским сектором, проигнорировав снижение нефти. Впрочем, бумаги нефтянки выглядели хуже рынка, хотя еще в начале нынешнего года мало кто ждал нефть выше 90 долларов.

Сегодня с утра рост продолжается. Во главе подъема Сбербанк, который преодолел сопротивление 262 руб и теперь целью роста является район 290 руб. В случае, если цена дойдет дотуда, мы советуем фиксировать прибыль хотя бы частично. Политические риски никуда не делились, и уже сколько раз мы видели возрождение призрака войны как птицы Феникс из пепла.

Отдельная история про «Яндекс», который вчера стал лидером роста среди российских акций с показателем +14%. Драйвером подъема послужили прогнозы компании о росте выручки в этом году на 40%. Сегодня с утра бумага подорожала еще почти на 5%. Данный рост видится избыточным, учитывая, что в целом акции высокотехнологичных компаний — первые кандидаты на падение после повышения ставки ФРС из-за их высокой закредитованности

Внешний фон пока можно назвать нейтральным. Небольшое снижение американских фьючерсов компенсируется ростом нефти и металлов.

Именно от нефти исходят большие риски для рублевых активов. На снижении рисков поставок сырья из России котировок нефти могут начать тестировать поддержку в районе 89 долларов за баррель, а в случае ее пробоя — скатиться к следующей цели 86 долларов. Поэтому сегодня стоит внимательно следить за данными по запасам от Минэнерго США. Они могут во многом определить динамику нефти до конца недели.

На политическом позитиве и отсутствии на бирже Банка России, продолжает укрепляться рубль. Сегодня пара доллар-рубль будет тестировать поддержку 74,8-75, а в случае пробоя целью движения станет район 73. Более крепким рубль мы пока не видим.