По сообщению CNN, появившемуся еще 12 февраля, Cisco (NASDAQ: CSCO) сделала предложение о покупке Splunk (NASDAQ: SPLK). По данным WSJ, Cisco готова заплатить за поглощение $20 млрд, или около $125,7 за акцию Splunk, что означает премию к цене накануне оферты лишь на уровне 10%.

Поглощение Splunk позволит Cisco существенно упрочить позиции в сегменте ПО и кибербезопасности, результаты которых за третий квартал 2021 года были слабыми. Так, продажи ПО выросли лишь на 2% г/г (что, вероятно, обусловлено неудачными показателями сегмента продуктов для совместной работы и контакт-центров), выручка от продуктов для кибербезопасности поднялась на 4%.

Splunk — ведущий поставщик решений в сегментах ITOM и SIEM, где недавно были представлены полноценные облачные платформы. В сегменте ITOM компания занимает 12%, согласно данным IDC, а в сегменте SIEM —29%, по данным enlyft.com. С долей 5,5% в секторе ITOM Cisco занимает четвертое место в индустрии, поэтому с приобретением Splunk компания может получить сильный драйвер роста своих ПО-сегмента и продуктовой линейки для мониторинга и наблюдения (ThousandEyes, AppDynamics), рост продаж которых в третьем квартале составил 18%. Кроме того, добавление портфеля решений в области кибербезопасности Splunk к существующим продуктам Cisco может значительно расширить предложение за счет продуктов SIEM, UEBA и SOAR.

В то же время, на наш взгляд, маловероятно, чтобы акционеры Splunk согласились на скромное ценовое предложение со стороны покупателя. С 15 ноября 2021 года на новости об уходе текущего СЕО котировки Splunk потеряли 24%. Также, учитывая тот факт, что обычно премия за выкуп может составлять 25-30%, а мультипликатор EV/S (8,5) ниже отраслевых уровней и ниже пятилетних средних значений (10), инвесторы могут ожидать предложения не ниже $160 за акцию. На текущий момент Splunk проходит через сложный период трансформации в SaaS-провайдера, что сказывается на темпах роста и марже корпорации. В то же время менеджмент прогнозировал рост общей стоимости контрактов (ARR) в 2022 году до на 25,4%, до $3,9 млрд, и выравнивание динамики ARR и выручки в 2023 году, что вкупе с рядом приобретений (SignalFx, Omniture, Streamlio, Plumbr, Rigor и Flowmil) и представленных полноценных облачных решений позволяет ожидать, что дисконт к среднеотраслевым и историческим мультипликаторам по компании будет выравниваться к концу текущего года. Также отмечаем, что крупный инвестор Silver Lake представлял инвестиции в виде конвертируемых облигаций с ценой конвертации на уровне $160, что также повышает вероятность отказа инвесторов Splunk от сделки по цене ниже обозначенного уровня.