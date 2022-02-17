Индекс МосБиржи в среду прибавил 1,5% и поднялся выше 3650 п. Обороты оставались выше средних (191,6 млрд руб.), но постепенно снижаются относительно предыдущих сессий. Плавный спад экстремально высокой торговой активности в ближайшие дни продолжится, если предположить сохранение стабильной геополитической обстановки.

Ко вчерашнему дню уже никто из крупных участников не воспринимал всерьез ранее опубликованные сообщения ряда СМИ о возможности начала военных действий на Украине 16 февраля. Так что спокойная обстановка и прохождение этой даты теперь уже вряд ли сегодня спровоцирует мощную переоценку.

В целом по индексу МосБиржи положительная динамика в ближайшее время вполне вероятна, но сохранить скорость подъема вторника-среды будет сложно. В качестве следующего ориентира можно выделить район около 3730 п., что на 2% выше текущих значений. Еще более сильным техническим препятствием в среднесрочной перспективе выступит зона 3850-3865 п. Как уже отмечали в предыдущих обзорах, для ее преодоления в будущем потребуется нормализация не только геополитических факторов, но и поддержка со стороны глобального спроса на бумаги развивающихся площадок.

После первой волны отскока в основных голубых фишках локальный спрос вчера дошел и до ряда бумаг компаний, ориентированных на внутренний рынок. Так, опережающую динамику показали акции X5 Group, Магнита, Юнипро, М.Видео, АФК Система. Обычно такие догоняющие импульсы без корпоративных новостей бывают непродолжительными.

Цены на нефть начали мешать продвижению российских акций наверх. В частности, самая тяжеловесная нефтяная фишка Лукойл вчера закрывалась в минусе.

Фактор деэскалации оказывает давление на фьючерсы Brent. Кроме того, Госдепартамент США заявил, что находится на завершающей стадии переговоров по иранской ядерной программе, а главный переговорщик от Ирана Али

Багери Кани отметил, что после нескольких недель интенсивных переговоров «мы ближе, чем когда-либо, к соглашению».

Благоприятный исход ядерной сделки с Тегераном снимет запрет на экспорт нефти из страны. В результате на горизонте года на рынок может вернуться около 1 млн б/с., что еще сильнее увеличит объем перепроизводства в мире.

Рынок нефти неэластичен, поэтому даже незначительный профицит способен приводить к сильным отклонениям цены вниз. Как только эта избыточная нефть появится на рынке, так сразу может произойти ощутимая коррекция. По данным EIA, уже со II квартала рынок перейдет в фазу превышения добычи над уровнем совокупного спроса. В этой ситуации риски отката нефтяных котировок ниже $90 оцениваются очень высоко.

Согласно данным Росстата, инфляция в России с 5 по 11 февраля замедлилась до 0,13% с 0,29% на предыдущей неделе. В годовом выражении показатель снизился с 8,8% до 8,75%. Статистика на основе одной недели очень "шумная", так что на ее основе пока сложно делать выводы о заметном снижении инфляции. Но если недельный показатель продолжит оставаться около текущих значений, то это будет очень позитивным сигналом о прохождении пика. Плюс ко всему вскоре начнет сказываться эффект высокой базы прошлого года, что само по себе обеспечит постепенное снижение уровня инфляции (г/г).

Замедление темпов роста индекса потребительских цен способно оказать влияние на решение Банка России по поводу дальнейшего увеличения ключевой ставки. Как минимум, возможно снижение шага до +50 б.п. То есть повышение ключевой будет до 10%. Рынок ОФЗ уже частично закладывает этот сценарий. За счет отскока последних двух сессий доходность годовых выпусков гособлигаций опустилась к 9,9%. То есть в цене как раз учтено увеличение ставки ЦБ примерно на 50 б.п.

Американский индекс S&P 500 курсирует вокруг 200-дневной скользящей средней. Сейчас не наблюдается какой-то единой устойчивой тенденции. В качестве базового прогноза на ближайшие месяцы ранее мы делали ставку на переход в фазу широкого амплитудного боковика. В рамках этой формации сверху в качестве области сопротивления сейчас выступает район 4585-4600 п. Снизу же зона торможения широкая — это область 4220-4290 п. В ближайшей перспективе болтанка в этих границах сохранится.