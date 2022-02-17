Российский рынок акций с утра снижается более чем на 1,5% на появлении сообщений, что украинские войска сегодня 5 раз обстреляли территорию непризнанной Луганской народной республики из тяжелого вооружения. Наибольшие потери несет Сбербанк.

Риски начала полномасштабного военного конфликта между Россией и Украиной опять резко возросли.

Между тем, и внешний фон не способствует покупкам. Американские фьючерсы в утренние часы теряют около 0,5%, на 1,5% снижается нефть, отыгрывая вчерашние данные Минэнерго США о росте запасов вопреки прогнозам о их снижении.

Так что все говорит в пользу того, что сегодня нас ждет еще один «красный» день. С учетом того, что и пара доллар-рубль начала разворачиваться вверх от зоны поддержки 74,7-75, сегодня можно попробовать заработать на шортах прежде всего по фьючерсу на Индекс РТС.

Техническая картина по российскому рынку акций также негативна. Индекс Мосбиржи формирует сопротивление в районе 3650 пунктов, от которого вчера начался разворот вниз, а сегодня снижение лишь ускорилось. Не исключено, что сегодня мы вновь увидим рублевый индикатор под отметкой 3500 пунктов. Но очень многое будет зависеть от реакции российских властей на обстрел луганской территории.

Сильного падения курса рубля не ждем. Российскую валюту продолжит поддерживать профицит предложения долларов и евро вследствие высоких цен на основные позиции российского экспорта и отсутствие покупок валюты в рамках бюджетного правила.