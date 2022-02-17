Глобальный аппетит к риску в начале недели был сегментирован: спрос фокусировался на фондовых рынках развивающихся стран. Акции развивающихся рынков (MSCI EM: +1,2%), во главе с Китаем, смогли заметно укрепиться.

В то же время оптимизм инвесторов в отношении бумаг развитых рынков (MSCI World: +0,2%) был более сдержан. Так, розничные продажи в США в январе, несмотря на рост потребительских цен, поднялись на 3,8% м/м, что оказалось выше консенсус-прогноза Bloomberg в размере 2% м/м. Протоколы с заседания Федрезерва не преподнесли инвесторам сюрпризов: регулятор готов существенно повысить ключевую ставку, а также приступить к сокращению баланса, если темпы роста инфляции в течение года не начнут замедляться. В результате, доходность 10-летних эталонных облигаций опустилась ниже 2%, а индекс широкого рынка S&P500 (+0,1%) и индекс технологических компаний NASDAQ Composite (-0,1%) не показали единой динамики, оставаясь на тех же уровнях.

В четверг утром настроения на глобальных рынках несколько ухудшаются. Хотя ключевые азиатские индексы двигаются без единой динамики, фьючерсы на американские и европейские индексы откатываются от вчерашних уровней, а цены на нефть Brent снижаются.

В фокусе инвесторов сегодня будет статистика по рынку недвижимости США, в частности будут опубликованы данные по разрешению на строительство домов в США в январе, а также по числу домов, строительство которых началось в январе. Кроме этого, участники рынка продолжат следить за ситуацией вокруг Украины. Ожидаем нейтральной динамики глобальных рынков в течение дня.

Вчера индекс МосБиржи (+1,3%) вновь подрос благодаря снижению геополитической напряженности. Однако рост был ограничен из-за ухудшения внешнего фона.

Лидерами роста стали «фишки» сектора горной добычи и металлургии. Выделим пытающиеся восстановиться акции золотодобытчиков (Полюс: +2,5%; Полиметалл: +3,7%; Petropavlovsk: +4,7%), а также подросшие бумаги РУСАЛа (+3,1%) и сталелитейщиков (НЛМК: +1,1%; Северсталь: +1,1%). Акции Распадской подпрыгнули на 8,3%, преодолев впервые за всё время торгов отметку 500 рублей за акцию. Среди представителей финансового сектора подорожали бумаги ВТБ (+2,5%) и Сбера (ап: +1,4%; ао: +1,4%). В то же время акции TCS Group (-0,6%) снизились по итогам дня ввиду отсутствия драйверов к росту. Из-за негативной динамики цен на нефть компании нефтегазовой отрасли (ЛУКОЙЛ: —0,1%; Газпром: +0,9%; Роснефть: +1,0%) выглядели хуже рынка. Выделим отдельно акции НОВАТЭКа (+0,1%), которые не показали яркой динамики, несмотря на публикацию сильной финансовой отчётности за 2021г.

За исключением потребительского и инерционно растущего телеком секторов, остальные сегменты торговались безыдейно в ожидании новых импульсов.

Опасаемся, что сегодня российский рынок может прервать рост предыдущих двух дней из-за ухудшения внешнего фона. По нашим оценкам, индекс МосБиржи в течение сегодняшних торгов может вновь опустить под отметку 3600 пунктов.

Сегодня отчётность по МСФО за 2021г. опубликует Газпром нефть, а Магнит проведёт день инвестора.