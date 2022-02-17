Сектор российских еврооблигаций: без изменений. Конъюнктура на рынке российских евробондов продолжает полностью определяться динамикой риск-премии. Вчера она показала весьма скромное падение, что обусловило достаточно спокойный день на рынке суверенных бумаг. Из новостей выделим сообщение, согласно которому Россия готова помогать Белоруссии с рефинансированием госдолга в условиях внешних ограничений, с которыми сталкивается Минск, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. В начале декабря США ввели санкции в отношении белорусского госдолга, который предусматривает фактический запрет на его рефинансирование с участием американских инвесторов.

Сектор ОФЗ: отскок продолжается. Рублевый рынок вместе с национальной валютой чувствовал себя вчера относительно неплохо. Цены ОФЗ с постоянными купонами подросли на 0,5-1,0 п. п. Вчера министр финансов РФ Антон Силуанов заявил следующее: "Мы видим, что меняются вкусы инвесторов по инструментам. Мы думали, что будет спрос на инструменты с фиксированной доходностью, а сейчас опять спрос на плавающие инструменты. Вопрос, как будет развиваться инфляция, как будет развиваться ситуация в стоимости денег, инвесторов, естественно, беспокоит, и предпочтения такие, что инструменты с плавающей доходностью опять вызывают интерес". "Наш основной приоритет — бумаги с постоянной доходностью. Я сейчас не хотел бы говорить о параметрах, но мы понимаем, что без плавающих инструментов, естественно, мы не сможем выполнить программу текущего года, поэтому будем, естественно, и такие инструменты предлагать рынку", — заключил он.