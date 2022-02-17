По данным Росстата, рост потребительских цен в период с 5 по 11 февраля замедлился до 0.13% н/н против 0.29% н/н неделей ранее. С учетом календарных особенностей подсчета недельных данных, накопленная с начала месяца инфляция составила 0.3%, что на данный момент не изменило годовой оценки — она по-прежнему держится вблизи 8.8% г/г. Перспектива ее снижения будет зависеть от статистики второй половины февраля ввиду устойчивого профиля роста цен в феврале прошлого года темпом 0.2% н/н в течение всего месяца.

В свете сохраняющихся инфляционных рисков пока преждевременно говорить об улучшении фона для мартовского заседания Банка России. С момента февральского заседания прошло меньше недели, поэтому довольно жесткие ориентиры регулятора — о возможном повышении ставки на 100 бп в рамках стандартного процесса принятия решения — сложно подвергнуть сомнению.