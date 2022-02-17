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2022
https://1prime.ru/experts/20220217/836088685.html
Инфляция в России замедлилась, но радоваться пока рано
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По данным Росстата, рост потребительских цен в период с 5 по 11 февраля замедлился до 0.13% н/н против 0.29% н/н неделей ранее. С учетом календарных особенностей подсчета... ПРАЙМ, 17.02.2022
рынки, мнения аналитиков, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Аналитики Росбанка
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По данным Росстата, рост потребительских цен в период с 5 по 11 февраля замедлился до 0.13% н/н против 0.29% н/н неделей ранее. С учетом календарных особенностей подсчета недельных данных, накопленная с начала месяца инфляция составила 0.3%, что на данный момент не изменило годовой оценки — она по-прежнему держится вблизи 8.8% г/г. Перспектива ее снижения будет зависеть от статистики второй половины февраля ввиду устойчивого профиля роста цен в феврале прошлого года темпом 0.2% н/н в течение всего месяца.
В свете сохраняющихся инфляционных рисков пока преждевременно говорить об улучшении фона для мартовского заседания Банка России. С момента февральского заседания прошло меньше недели, поэтому довольно жесткие ориентиры регулятора — о возможном повышении ставки на 100 бп в рамках стандартного процесса принятия решения — сложно подвергнуть сомнению.