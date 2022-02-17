В четверг мы открылись с большим гэпом вниз на негативном внешнем фоне, после чего некоторое время продолжали снижаться. В то же время ситуация на мировых рынках улучшалась.

Поначалу глобальные фондовые индикаторы повышались, но утром резко снизились, реагируя на ухудшения геополитической обстановки, связанной с украинской проблемой. Нефтяные цены на этом фоне ускорили рост.

Поводом для беспокойства выступило сообщение самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) о том, что ее территорию с начала суток пять раз обстреляли вооруженные силы Украины. Правда, подобные инциденты происходят регулярно на протяжении последних 8 лет. Однако в текущей непростой геополитической обстановке многие опасаются, что один из них может спровоцировать эскалацию данного конфликта с вовлечением в нее третьей стороны.

Правда, биржевые площадки быстро перешли к восстановлению, однако российские индексы лишь немного отскочили от достигнутых минимумов, оставаясь под давлением высокой геополитической неопределенности.

Нефтяные цены в конце предыдущей сессии испытали сильное снижение из-за сообщения Госдепартамент США, что он находится в завершающей стадии переговоров по иранской ядерной программе, а главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани отметил, что после нескольких недель интенсивных переговоров "мы ближе, чем когда-либо, к соглашению". Параллельно появились новости о том, что Иран и Южная Корея обсуждают возможность возобновления торговли нефтью. Однако в четверг на усилении геополитических рисков нефтяные цены отыграли значительную часть вчерашнего провала.

В начале основной российской сессии появилось подтверждение обострения украинского конфликта. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали многочисленные инциденты с обстрелами вдоль линии соприкосновения между силами самопровозглашенных республик и правительственными войсками на востоке Украины. Это вызвало ускорение нисходящей динамики у нас и просадку других фондовых площадок.

После резкого снижения мы стали быстро возвращать утраченные позиции. За последние недели участники российского рынка выработали иммунитет к геополитическому негативу и пока не верят в реализацию худшего сценария.

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи находится на уровне 3500 п., у индекса РТС — на отметке 1502 п. Если мировые рынки вернутся к восходящей динамике и не появится нового геополитического негатива, мы уже сегодня можем проверить на прочность эти технические препятствия.

Валютный рынок

Рубль на старте торгов просел из-за негативного внешнего фона, после чего консолидировался. В начале основной сессии рубль резко увеличил потери, реагируя на геополитический негатив.

Российский долговой рынок возобновил нисходящую динамику. На открытии индекс гособлигаций RGBI переписал вчерашнюю вершину, однако затем резко сдал позиции.

Несмотря на непростой геополитический фон рубль еще в начале основной сессии стал быстро восстанавливаться, отыграв значительную часть сегодняшних потерь. Это отражает устойчивость участников нашего рынка к фактору геополитики, выработанную за последние месяцы на фоне ухудшения внешнеполитической обстановки.

Если мировые рынки продолжат повышаться, а геополитическая ситуация не ухудшится, доллар может проверить на прочность поддержку 75,4 руб.